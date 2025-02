Comiso – Ancora chiusa la piscina di Comiso. E il Movimento Cinque Stelle, Sinistra Italiana e Lista Spiga denunciano una situazione paradossale voluta dall’Amministrazione comunale casmenea. Lo fanno con ironia in questa nota stampa.

“Il Movimento Cinque Stelle di Comiso, con Sinistra Italiana e la Lista Spiga, hanno presentato una mozione per chiedere contributi straordinari per la cooperativa che gestisce la piscina, i lavoratori e i giovani atleti costretti ad emigrare in altri impianti dopo la chiusura forzata a causa del cedimento di una trave portante. L’Amministrazione e la maggioranza ci hanno spiegato che è meglio non intervenire, poiché la cooperativa non desidera aiuti. Uno dei campetti che potrebbero essere assegnati in gestione sostitutiva è già occupato da altri, nonostante non sia stata effettuata alcuna procedura di assegnazione.

Inoltre, il campetto della Stazione verrà praticamente eliminato a causa di una bretella stradale e quindi a breve non esisterà più. Gli atleti della Water Sun stanno comodamente a Ragusa, quindi non vedono la necessità di sostegno. Anche qualora si volesse dare un contributo straordinario, dato che non ci sono fondi disponibili, sarebbe troppo esiguo e costituirebbe un’offesa per i lavoratori; quindi, è meglio non fare nulla (queste sono le parole pronunciate dall’Amministrazione).

Si fa demagogia sulla pelle dei lavoratori e delle famiglie, mentre loro sono seri e a settembre riapriranno, anche se non esiste ancora un progetto di lavori, un incarico per realizzarli o i fondi necessari.

RISULTATO: Amministrazione sorda, maggioranza complice, aiuti per chi è in difficoltà ZERO, insulti per chi ha chiesto di agire. L’unica eccezione nel solito quadro desolante è la Presidente del Consiglio, Manuela Pepi, che ha cercato fino alla fine ogni possibile mediazione e si è astenuta invece di votare contro insieme alla maggioranza, per cercare di portare anche un minimo aiuto a chi ne ha davvero bisogno: 25 operatori e decine di giovani atleti della nostra città”.