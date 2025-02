Comiso – “Nonostante le molteplici promesse, soprattutto a ridosso delle elezioni, a due anni esatti dalla frana del sovrappasso in Contrada Passoporto, nulla è stato fatto per la sua ricostruzione. È ora di passare dalle parole ai fatti”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma del PD Comiso-Pedalino, Circolo cittadino “Pio La Torre”.

“Nonostante le numerose dichiarazioni e le discussioni in seno anche in Consiglio comunale,- si legge ancora nella nota del Pd – la situazione rimane invariata. Anche nella recente seduta in cui si è discusso il piano triennale delle opere pubbliche, sono emerse solo vaghe, inutili promesse.

(Pur essendo all’opposizione, per senso di responsabilità e per venire incontro alle esigenze della città, il nostro partito si è astenuto dal votare contro il piano triennale, sperando in un reale cambiamento in generale e, in particolare, per ciò che riguarda il ripristino del sito in questione).

Chiediamo con forza un’azione immediata, urgente e concreta per affrontare e risolvere il problema del sovrappasso, affinché questo collegamento strategico per l’intera città torni finalmente di nuovo fruibile”.