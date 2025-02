Santa Croce Camerina – In occasione del Giorno del Ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata, il Comune di Santa Croce Camerina ha organizzato per lunedì 10 febbraio, una serie di eventi per riflettere su una pagina importante e dolorosa della storia italiana.

Alle ore 10.30 si terrà un momento solenne per ricordare le vittime delle foibe dinanzi al Palazzo Comunale e nell’occasione vi saranno gli interventi istituzionali e a seguire quelli della Società Santacrocese di Storia Patria, delle scolaresche dell’Istituto Comprensivo Psaumide Camarinense e dell’Istituto Tecnico Commerciale Aeronautico Fabio Besta. Al termine verrà apposta una targa, sul prospetto del Municipio, per commemorare i caduti delle foibe.

“Ricordare il dolore di migliaia di italiani che hanno subito violenze, persecuzioni e l’esilio forzato significa rendere giustizia alla loro storia e ribadire i valori della pace, della convivenza e della dignità umana. Oggi, come sempre, il nostro impegno è quello di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza di questi eventi, affinché tragedie simili non si ripetano mai più. Per troppo tempo questa pagina di storia è caduta nell’oblio ed è stata colpevolmente dimenticata.

E’ giusto che, ormai da qualche anno, se ne riconosca l’importanza tanto quanto altri avvenimenti che hanno contrassegnato la nostra storia più recente”, ha ricordato il sindaco Peppe Dimartino.

Successivamente, dalle ore 17, la Consulta Giovanile – Santa Croce Camerina ha proposto un momento di approfondimento in biblioteca con la Società Santacrocese di Storia Patria a cui seguirà la proiezione di un docufilm. La cittadinanza è invitata a partecipare.