Berlino – Confeserfidi, ha preso parte questa settimana alla Fruit Logistica di Berlino, la più importante fiera internazionale dedicata al commercio dei prodotti ortofrutticoli freschi, consolidando il proprio ruolo di partner finanziario di riferimento per il settore agricolo e agroalimentare.

Durante la fiera, Confeserfidi ha presentato un’ampia gamma di soluzioni finanziarie innovative, studiate appositamente per supportare la crescita, la competitività e la transizione ecologica delle imprese agricole. Tra queste, spicca il finanziamento Cresci Agri, un finanziamento pensato appositamente per il settore agricolo, con finalità di investimento e liquidità per importi compresi tra 25.000 € e 500.000 €.

Tra i vari servizi dedicati al settore agricolo, il Confidi Ibleo propone anche fideiussioni e attestazioni di capacità finanziaria, che facilitano l’ottenimento dei contributi previsti dal PSR (Piano di Sviluppo Rurale) e dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), senza la necessità di fornire garanzie in denaro. Confeserfidi agevola, inoltre, l’accesso a strumenti di finanza agevolata come la Nuova Sabatini, destinata all’acquisto di beni strumentali, e il Credito d’Imposta 4.0, finalizzato alla digitalizzazione delle imprese agricole.

Un focus specifico è stato dedicato alle politiche ESG (Environmental, Social, and Governance), con un’attenzione particolare all’implementazione di soluzioni concrete e innovative volte a integrare la sostenibilità nei modelli di business delle aziende agricole. Questo perché, le aziende agricole, sempre più consapevoli dell’importanza di uno sviluppo sostenibile, stanno adottando tecnologie avanzate per migliorare l’efficienza delle risorse, ottimizzare il consumo di acqua e ridurre le emissioni di gas serra. L’inclusione dei criteri ESG nelle decisioni strategiche consente di rafforzare la competitività sul mercato e di rispondere in modo efficace alle nuove esigenze dei consumatori, sempre più attenti all’impatto ambientale e sociale dei prodotti agroalimentari.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione per Confeserfidi di sviluppare nuove collaborazioni con cooperative, consorzi di produttori e aziende logistiche, esplorando opportunità di internazionalizzazione e ottimizzazione della filiera finanziaria del settore agroalimentare.

Con oltre 27 anni di esperienza nel settore finanziario, una rete di 15 sedi operative in Italia e un portafoglio di oltre 13.500 imprese clienti, Confeserfidi si conferma il partner ideale per sostenere la crescita e l’innovazione nel comparto agricolo, offrendo soluzioni concrete per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione