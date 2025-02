Vittoria – Si è tenuta stamattina a Vittoria la “Marcia per la Sicurezza”, un evento di grande valore civico e istituzionale che intende riaffermare i principi della legalità e della tutela della sicurezza.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il sindaco Francesco Aiello, le associazioni di categoria, la deputazione nazionale e regionale, con l’obiettivo di costruire una rete compatta per la sicurezza urbana. Numerosi anche i sindaci di altri Comuni ed esponenti politici ed in particolare deputati regionale e il senatore Salvo Sallemi.

“Oggi ho partecipato alla Marcia per la Sicurezza – afferma Sallemi -organizzata a Vittoria: una giornata che segna la riscossa di una comunità contro la criminalità e il degrado. Camminare insieme agli studenti, ai rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, dell’associazionismo è stato un segnale forte e chiaro: Vittoria non è sola, e le sue forze sane sono pronte a lottare per un futuro migliore.

Questa battaglia non la può vincere il singolo ma la deve vincere la collettività e ognuno deve fare la sua parte. Con il sindaco siamo stati al fianco sul palco e lo saremo anche in tutti i tavoli istituzionali e nel nostro impegno per chiedere una città sicura, per tutelare chi investe a Vittoria.

Il percorso che ho avviato a Roma per dare attenzione a Vittoria non si ferma. Ho sottoposto al Ministro degli Interni la necessità di potenziare gli organici, di dotare il commissariato di strutture e mezzi adeguati: sono obiettivi che non si potranno raggiungere nel giro di poche settimane quindi dobbiamo tutti noi fare il possibile per la comunità, partendo dai comportamenti quotidiani. Vittoria darà una risposta importante, ne sono convinto”.