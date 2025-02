Vittoria – I consiglieri comunali Marilena Pugliarello e Nello Dieli hanno sollevato una serie di problematiche riguardanti il mercato ortofrutticolo di Vittoria, chiedendo interventi urgenti per il rilancio della struttura.

I consiglieri contestano la mancata attivazione della mercuriale, uno strumento di trasparenza promesso in campagna elettorale dal sindaco Aiello. “È strano come uno strumento di garanzia, di trasparenza quale è la ‘mercuriale’, oggetto di grande impatto comunicativo nel settore della commercializzazione, non venga attivato da questa amministrazione”, affermano i consiglieri.

Vengono evidenziate diverse inefficienze all’interno della struttura di Fanello, a partire dalla necessità di un regolamento aggiornato alle nuove normative e in grado di disciplinare le fasi della commercializzazione. “La struttura mercatale richiede interventi organici importanti a partire da un regolamento in grado di ‘disciplinare’ tutte le fasi della commercializzazione”, sottolineano i consiglieri.

I consiglieri denunciano le problematiche legate al sistema dei pagamenti, che generano incertezza e danneggiano l’economia locale. “Da anni i commissionari vivono questa incertezza che danneggia enormemente l’economia del nostro territorio senza che nessuno sappia intervenire per porvi rimedio”, dichiarano i consiglieri.

Viene chiesto che fine abbia fatto il finanziamento di 4 milioni di euro destinati al rifacimento della copertura dei box, del manto stradale, delle pensiline e dell’illuminazione. “Sono interventi necessari ed urgenti e l’A.C. non può lasciarne l’esito e la tempistica dei lavori solo al Genio Civile”, affermano i consiglieri.

Vengono evidenziate carenze strutturali, come un sistema idrico carente e una conduttura mal funzionante, e la necessità di un piano di viabilità per eliminare il traffico veicolare di tir e mezzi che congestionano le operazioni commerciali. “Sarebbe, altresì, auspicabile la realizzazione di un’area di stoccaggio merci per i commercianti al fine di rendere più agevole le operazioni commerciali in uscita”, propongono i consiglieri.

Viene criticata la modifica dello statuto della Vittoria Mercati Srl, che riporta la gestione della struttura in capo al Comune, e l’uscita da Italmercati. “Una scelta incomprensibile, inammissibile, considerando la congiuntura favorevole di misure finanziarie di sostegno previste dal Pnrr che avrebbero potuto contribuire al rilancio della struttura in termini di innovazione”, dichiarano i consiglieri.

I consiglieri propongono un ruolo più attivo per la Vittoria Mercati, con azioni di marketing, aggregazione dell’offerta, programmazione della produzione, formazione degli agricoltori e organizzazione di eventi. “La Vittoria Mercati, in sintesi, ricoprirebbe un ruolo determinante sia nella ricerca di nuovi mercati sia nell’organizzazione e nelle strategie”, concludono i consiglieri.