Vittoria – Il già sindaco di Vittoria Giovanni Moscato, nonché coordinatore provinciale di FDI, interviene a seguito della nota stampa dell’Amministrazione Comunale ipparina con la quale si comunica la sospensione della mercuriale agricola all’interno dell’Ortomercato per via di “dati non veritieri” e per garantire la trasparenza.

“E’ paradossale come l’attuale sindaco decida– a tre anni dal suo insediamento – di comunicare la sospensione della mercuriale agricola poiché non garantirebbe la trasparenza. La mercuriale non è in funzione dall’inizio del suo insediamento per sua espressa volontà. O se n’è accorto soltanto adesso o è soltanto malafede per cercare di sviare l’attenzione del comparto agricolo dal nulla cosmico che ha prodotto, non solo per il Mercato, ma per tutto il settore che – come di consueto – ha abbandonato al suo destino dopo le elezioni.

Tra l’altro il sindaco ha di fatto sospeso non solo la mercuriale ma anche il sistema “osserva mercati”, utilissimo strumento che funzionava da centrale rischi per evitare truffa. Alla faccia della trasparenza, di male in peggio”.

Poi Moscato prosegue: “Il solito tentativo del sindaco di scaricare “eventuali” colpe sul passato cade ancora nel vuoto: la mercuriale telematica fu introdotta nel corso della mia amministrazione per garantire una maggiore trasparenza e affidabilità, in quanto basata sulla media ponderata e matematica sulla base di tutte le transazioni ufficialmente comunicate. Uno strumento che conferisce una idea accurata sulle quotazioni e oscillazioni di prezzo calcolando il valore medio e ponderato per singolo prodotto.

Prima della mia amministrazione– e quindi proprio quando l’attuale sindaco era già un inquilino di Palazzo Iacono – la mercuriale si faceva con il metodo delle interviste a campione all’interno dei box, senza alcun riscontro documentale e senza ulteriori controlli documentali. Quella era una mercuriale trasparente? Eppure è andata avanti per anni salvo cambiare con la mia amministrazione che prendeva in esame decine di migliaia di transazioni fiscali documentate quotidiane contro due interviste al giorno, quando andava bene”.

“I numeri che Aiello comunica del 2018 sono un imponente numero di dati rispetto alle due interviste a campione da lui volute per anni e decine di strutture in Italia hanno copiato il nostro metodo.

Mi chiedo perché il sindaco ha di fatto sospeso la mercuriale e osserva mercati da anni? Perchè solo dopo tre anni fa un annuncio del genere? Se gli avvisi di vendita non venivano trasmessi da quando lui amministra, perché nulla ha fatto in merito omettendo controlli di qualsiasi genere? Quindi negli ultimi tre anni lui stesso dichiara una gestione omissiva dimostrando incapacità amministrativa e il disinteresse verso il comparto agricolo. Disinteresse accentuato dal fatto che non indica alcuna soluzione per migliorare la mercuriale decidendo, al contrario, di sospenderla: questa sì che è una misura contro la trasparenza e in palese violazione di un obbligo di legge e di questo ne risponderà agli organi competenti”.