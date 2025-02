Ragusa – Porre sotto attenzione e vigilanza le aree di sosta attigue al plesso liceale Enrico Fermi e all’Itca Fabio Besta, con riferimento specifico a via Aldo Moro, viale Europa, viale Enzo Ferrari e zone circostanti, al centro di un continuo fenomeno di scasso e furto ai danni dei proprietari delle microcar parcheggiate così come dei motocicli in genere.

E’ il senso dell’atto di indirizzo che il consigliere comunale Sergio Firrincieli ha presentato in queste ore a palazzo di Città, indirizzando il documento al sindaco e al presidente del consiglio comunale. “Avevo già fatto un intervento in proposito nel febbraio del 2023 – sottolinea Firrincieli – ma ho dovuto prendere atto che, da allora, il fenomeno è tutt’altro che ridimensionato, anzi i furti sono costanti e in aumento e le famiglie, ormai, rinunciano a denunciare alle forze dell’ordine che poco potrebbero fare se non cogliendo i malfattori in flagranza di reato.

Ecco perché chiedo al consiglio comunale di fare voti al fine di impegnare il sindaco, l’assessorato e l’ufficio di riferimento ad avviare l’iter per il posizionamento di telecamere di videosorveglianza nell’intera area attorno al Fermi e al Besta che possano fungere da deterrente per chi intende delinquere e nelle more intensificare i controlli da parte della nostra polizia locale. Ci attendiamo, dunque, delle risposte all’altezza della situazione il prima possibile”.