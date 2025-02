Santa Croce Camerina – Il Consiglio Comunale di Santa Croce Camerina ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027. Un obiettivo importante per l’Ente che potrà quindi improntare l’azione amministrativa verso la concretezza degli obiettivi. Una buona pratica avviata già l’anno scorso dall’Amministrazione comunale che evidenzia, quindi, la capacità di programmazione e progettazione.

“Con l’approvazione del bilancio di previsione diamo piena operatività al Comune – ha detto il primo cittadino – e diversi sono i punti caratterizzanti del documento approvato. Portare il bilancio in consiglio già ad inizio anno, rappresenta un orgoglio e una soddisfazione alla luce delle difficoltà e delle tempistiche dilatate degli altri enti presenti nella nostra regione. Tra le voci salienti il mantenimento dei servizi di trasporto scolastico, il mantenimento del bonus facciate e delle esenzioni Tari; sul fronte della sicurezza si mantiene il servizio di vigilanza privata e si sono potenziate le entrate comunali grazie all’impegno degli uffici che non manchiamo mai di ringraziare per il loro impegno. Si cambierà tesoreria e ci sarà un ulteriore risparmio per l’ente che ha messo in campo quindi buone pratiche che consentono di avere un bilancio sano e che ci darà piena operatività già da inizio anno evitando di ingessare la macchina comunale”.

Insieme al Bilancio sono stati approvati alcuni documenti propedeutici quali il Dup ed il piano triennale delle opere pubbliche.

In particolare, sul piano triennale il sindaco Dimartino ha evidenziato l’importanza del lavoro di pianificazione dell’amministrazione comunale, con i temi principali della rigenerazione urbana, energia e sostenibilità oltre che parcheggi fascia costiera.

“C’è stato un intenso lavoro di progettazione esecutiva che vede progetti per la riqualificazione urbana di piazza Faro– ha riferito il primo cittadino in Consiglio comunale – riqualificazione ed efficientamento energetico della Palestra Santa Rosalia; la ciclopedonale Casuzze-Punta Secca; la rigenerazione di via degli Atleti e del piazzale Stadio per farne una cittadella dello sport; la rigenerazione di piazza Mercato”.

Approvato anche il Dup, ovvero il documento che contiene gli obiettivi strategici che sono allineati a quelli del programma amministrativo. “Abbiamo posto grande attenzione alla digitalizzazione ed alla sicurezza urbana, al potenziamento della macchina comunale con nuove assunzioni e progressioni orizzontali e verticali che non si svolgevano da tempo – ha evidenziato il sindaco Dimartino -. Tutto questo senza dimenticare il sostegno alle fasce deboli con attenzione al sociale, alle politiche giovanili e alla disabilità e guardando con attenzione alla cultura e al suo sviluppo, prova ne è acquisto dell’ex cinema Italia, la futura istituzione della rete museale camarinense e le azioni per rigenerare il centro storico”.

“Un sentito ringraziamento va ai responsabili di tutti i dipartimenti ed ai dipendenti comunali per il lavoro svolto e l’impegno per raggiungere questi obiettivi. Ringrazio anche gli assessori e tutto il consiglio comunale per il confronto costruttivo e la maturità politica dimostrata durante la seduta di ieri sera”, ha concluso il primo cittadino.

Il Consiglio ha anche approvato il regolamento delle commissioni consultive speciali e la modifica al regolamento per l’installazione e la gestione di dehors.

“Nel consiglio comunale in cui abbiamo onorato la memoria del Prof. Giuseppe Miccichè, recentemente scomparso – ha rilevato il presidente del Consiglio comunale, Luca Agnello – faccio i complimenti a tutti i colleghi non solo per l’approvazione di atti importanti per la gestione dell’attività amministrativa, ma anche per aver dimostrato maturità nella ampia e articolata discussione dei punti seppur nella diversità di opinioni ma sempre entro i limiti del reciproco rispetto. Particolare plauso alla Consigliera Fidone per aver rinunciato ai gettoni di presenza 2024 donando le economie per la risistemazione della stele AVIS recentemente vandalizzata”.