Modica – La terza edizione di SUPERSACCA sta per giungere al termine. Il finissage, infatti, è fissato per sabato 1° febbraio. Per chiudere in bellezza verrà presentato un gruppo di nuovi lavori di alcuni dei trentotto artisti in mostra che andrà ad aggiungersi alle 75 opere esposte finora. Per agevolare al massimo le visite e i visitatori che vorranno venire anche da altre zone della Sicilia, per la giornata conclusiva la galleria vi accoglierà sia di mattina che di pomeriggio con un orario più dilatato (ore 10 – 13 / 15.30 – 20).

Il progetto promosso da Giovanni Scucces e dalla sua galleria SACCA mira a coinvolgere e mettere in relazione un considerevole numero di artisti contraddistinti da stili, tecniche e temi assai diversi, frutto di percorsi estremamente variegati per cui è possibile ammirare, fianco a fianco, artisti di fama riconosciuta insieme a giovani talenti.

L’obiettivo di offrire una più ampia panoramica dell’arte di oggi, con uno sguardo particolare rivolto agli artisti siciliani, va di pari passo con quello di rendere l’arte più accessibile. Infatti, tutte le opere esposte non possono superare la soglia massima dei 500 euro.

Inoltre, ricordiamo che, solo per il periodo della mostra, alcune opere possono trovarsi al di sotto della loro reale quotazione di mercato. Quindi, vi consigliamo vivamente di non perdere questo ultimo appuntamento.

Gli artisti in mostra sono: Calogero Arcidiacono, Silvia Argiolas, Miriam Auteri, Daniela Balsamo, Alessio Barchitta, Antonio Bardino, Ilde Barone, Andrea Mario Bert, Giuseppe Bombaci, Giovanni Bongiovanni, Sandro Bracchitta, Davide Bramante, Paolo Caldarella, Daniele Cascone, Giulia Conoscenti, Giuseppe Costa, Alfredo Covato, Demetrio Di Grado, Giorgio Distefano, Emilia Faro, Franco Fratantonio, Loredana Grasso, Andrea Mangione, Marco Mangione (Gummy Gue), Marilina Marchica, Francesca Nobile, Andrea Palamà, Riccardo Paternò Castello, Ettore Pinelli, Maurizio Pometti, Linda Randazzo, Francesco Rinzivillo, Salvo Rivolo, Gabriele Salvo Buzzanca, Federico Severino, Chiara Sorgato, Giovanni Viola, Elisa Zadi.