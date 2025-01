Ragusa – Si è svolta a Ragusa, presso la sede formativa di Confcommercio, la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti che hanno superato con successo gli esami finali dei corsi di abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande (SAB).

“Durante l’evento, l’emozione dei corsisti era palpabile”, ha dichiarato il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti. “Segno di un impegno premiato dai risultati e dalla possibilità concreta di inserirsi in un settore strategico per l’economia locale”.

Manenti ha sottolineato l’importanza di questi corsi per chiunque voglia specializzarsi in un ambito in costante crescita, fondamentale per il turismo e per la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

“Non è un caso che si stiano programmando dei nuovi corsi”, ha annunciato Manenti. “Un’occasione da non perdere per chiunque voglia scommettersi in questo settore”.

Ricordando che i corsi regionali prevedono un limite massimo di partecipanti, Manenti invita gli interessati a presentare la domanda di iscrizione quanto prima, contattando la sede Confcommercio al numero 0932.622522.