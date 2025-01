Due giovani studenti di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, hanno lanciato “Cucinalo”, un’app innovativa progettata per combattere lo spreco alimentare. L’applicazione, ideata da Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, offre un modo semplice e divertente per utilizzare gli ingredienti presenti in frigorifero, suggerendo ricette gustose e facili da preparare.

Lo spreco alimentare è una sfida cruciale dei nostri tempi, con impatti negativi sia a livello economico che ambientale. Le tonnellate di cibo che ogni anno finiscono nella spazzatura contribuiscono all’inquinamento e allo spreco di preziose risorse naturali. “Cucinalo” nasce proprio dalla volontà di sensibilizzare su questa problematica e promuovere uno stile di vita più sostenibile.

L’app “Cucinalo” è un vero e proprio alleato in cucina. Basta inserire gli ingredienti disponibili nel frigorifero per ottenere una lista di ricette personalizzate, pensate per evitare sprechi alimentari. L’applicazione offre suggerimenti pratici e ricette semplici, adatte anche a chi non ha molta familiarità con i fornelli.

Matteo e Amedeo, entrambi diciassettenni, hanno investito le proprie risorse per realizzare “Cucinalo”, un progetto in cui credono fortemente. La loro app rappresenta un esempio di come la passione, l’ingegno e l’impegno possano portare a soluzioni concrete per problemi importanti della nostra società.