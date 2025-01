Il bonus affitto per lavoratori fuori sede è un sostegno economico per chi svolge attività lavorativa in un luogo diverso dalla propria residenza. Sono previste due soluzioni: una detrazione fiscale e un bonus esentasse per neoassunti.

Detrazione fiscale per lavoratori fuori sede:

La detrazione fiscale è rivolta a chi trasferisce la residenza a oltre 100 chilometri dalla propria abitazione principale, in una regione diversa. L’importo massimo detraibile varia in base al reddito:

991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro

495,80 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro

Bonus esentasse per neoassunti: la Manovra 2025 prevede un bonus esentasse per i lavoratori neoassunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025. Il bonus è rivolto a chi ha percepito nel 2024 un reddito non superiore a 35.000 euro e prevede rimborsi per canoni di locazione e interessi sul mutuo:

Fino a 1.000 euro

Fino a 2.000 euro in caso di figli

Sostegno agli Affitti a Livello Locale: oltre alle agevolazioni nazionali, esistono misure di sostegno agli affitti decise da comuni e regioni, con modalità di accesso variabili. Ad esempio, il Comune di Roma prevede contributi fino a 1.000 euro per cittadini in difficoltà.

Dettagli principali: