Un terribile incidente stradale è avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 11, nel tratto che collega Gela a Niscemi. Una donna, C.N., 37 anni, stava accompagnando i suoi tre figli a scuola quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua Fiat Panda, finendo contro un muro.

La dinamica dell’incidente

L’impatto, avvenuto in direzione Vittoria, è stato purtroppo fatale per la piccola Aurora Pitino, di soli 9 anni. I suoi fratellini, di 7 e 4 anni, hanno riportato ferite lievi, mentre la madre è stata trasportata in ospedale in codice rosso, in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma nonostante gli sforzi dei medici del pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela, non è stato possibile salvare la vita della bambina, che aveva riportato traumi interni gravissimi.

Intervento delle forze dell’ordine

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere l’arrivo dei soccorsi e lo svolgimento delle operazioni di emergenza. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo le prime indagini, non risultano altri veicoli coinvolti: la donna avrebbe perso il controllo della vettura autonomamente.

Le condizioni dei feriti

Oltre alla madre, ricoverata in codice rosso, i due fratellini della piccola Aurora sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. La comunità di Niscemi è profondamente scossa dalla tragedia, che ha strappato una giovane vita e lasciato una famiglia nel dolore.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause precise dell’incidente, mentre la strada è stata riaperta al traffico dopo il completamento dei rilievi.