Dal 27 gennaio nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar che fanno capo a Ergon spa, sarà possibile scegliere le Arance Rosse con lo speciale logo AIRC per supportare la ricerca oncologica italiana

Rendere il cancro sempre più curabile attraverso ricerca e prevenzione: per questo Despar ha scelto di aderire, per il quinto anno consecutivo, all’iniziativa “Arance rosse per la Ricerca” di Fondazione AIRC con l’obiettivo di sostenere la ricerca oncologica italiana e promuovere l’informazione sull’adozione di sani stili di vita. Un’iniziativa che Despar promuove a livello nazionale e che coinvolge tutte e sei le società che fanno parte del Consorzio Despar Italia.

Dal 27 gennaio nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar che fanno capo a Ergon spa tra quelli presenti in Sicilia, i clienti potranno acquistare la reticella di arance rosse, riconoscibile dalla speciale confezione con il logo AIRC. Le confezioni saranno composte dalle arance del marchio Despar, prodotto già protagonista delle passate edizioni proveniente da filiera controllata e garanzia di massima qualità.

Per ogni reticella da 2,5 kg acquistata, Despar destinerà 50 centesimi a Fondazione AIRC, dando così un contributo concreto contro il cancro, per sostenere l’impegno di AIRC e dei suoi circa 5.400 ricercatori impegnati nella ricerca per diagnosticare precocemente il cancro e trovare cure sempre più efficaci e innovative.

“Essere al fianco di Fondazione AIRC per sostenere la ricerca contro il cancro è per noi di Ergon un impegno che portiamo avanti con orgoglio – spiega Concetta Lo Magno, responsabile ufficio marketing di Ergon – Con le ‘Arance rosse per la Ricerca’ vogliamo contribuire sia all’attività scientifica portata avanti e sia all’azione di sensibilizzazione i nostri clienti sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di sani stili di vita. Ogni gesto conta, e insieme possiamo fare la differenza”.

La campagna di AIRC, che inizia proprio nella settimana nella quale ricorre il World Cancer Day (4 febbraio), vedrà coinvolti i punti vendita Despar, Eurospar e Interspar appartenenti alle sei società che compongono il Consorzio Despar Italia e oltre 11.000 punti vendita della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata su tutto il territorio italiano, in una straordinaria alleanza di oltre 60 insegne a fianco di Fondazione AIRC.