Catania – Catania è in lutto per la tragica scomparsa di Danilo Marletta, un giovane di 17 anni che ha perso la vita in un incidente durante un’escursione sull’Etna. La tragedia si è consumata in una domenica funestata da due incidenti mortali sul vulcano, un evento raro che ha profondamente scosso la comunità. Insieme a Danilo, ha perso la vita anche un uomo di 60 anni, la cui identità non è stata ancora ufficialmente resa nota, sebbene inizialmente si fosse diffusa la notizia che fosse una guida turistica (informazione non confermata).

Danilo era un ragazzo atletico e appassionato di natura e sport, con una particolare predilezione per l’Etna. Frequentava assiduamente il vulcano, dedicandosi a lunghe passeggiate, trekking ed esplorazioni, condividendo questa passione con amici e coetanei. Amava immergersi nei paesaggi offerti dalla “muntagna,” che conosceva bene anche grazie alle sue escursioni in mountain bike, altra sua grande passione. Durante l’estate, aveva anche campeggiato nelle valli laviche e trascorso notti nei bivacchi.

Anche il giorno della tragedia, Danilo si era recato sull’Etna con due amici per una nuova escursione. Solo sei giorni prima, aveva condiviso sui social immagini di un’altra gita sulla neve, con ciaspole e racchette. Amava affrontare anche i sentieri più impervi, sempre con il sorriso. L’incidente è avvenuto nei pressi del sentiero della Schiena dell’Asino, sul versante sud-est del vulcano, in prossimità di strapiombi rocciosi che si affacciano sulla Valle del Bove. Per cause ancora in fase di accertamento, Danilo è caduto, riportando traumi gravissimi che ne hanno causato il decesso in serata all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era stato trasportato in elicottero dai vigili del fuoco.

La città di Catania piange la perdita di un giovane pieno di vita e di passioni. Il dolore della famiglia e degli amici è immenso, e numerosi messaggi di cordoglio sono apparsi sui social media. Amici biker, appassionati di mountain bike e conoscenti hanno espresso il loro dolore e la loro incredulità per l’accaduto.