Siracusa– Whoopi Goldberg, la celebre attrice nota per il suo ruolo in “Sister Act” e per una carriera costellata di successi, è tornata in Sicilia per una vacanza all’insegna del relax e della scoperta delle bellezze locali. Dopo una visita a Siracusa, in particolare Ortigia, la Goldberg si è spostata a Caltagirone, famosa per la sua tradizione ceramica.

L’attrice americana ha trascorso alcuni giorni in Sicilia, concedendosi volentieri alle foto con i fan. A Ortigia, ha esplorato i caratteristici vicoli a bordo di un’Ape Calessino, immergendosi nell’atmosfera unica dell’isola. Successivamente, si è recata a Caltagirone, dove ha visitato le botteghe artigiane e ammirato le pregiate ceramiche che rendono celebre la città.

Un Ritorno in Sicilia: Questa non è la prima volta che Whoopi Goldberg visita la Sicilia. L’attrice era già stata a Siracusa nel dicembre del 2023, segno di un legame speciale con questa terra.

Whoopi Goldberg è una delle poche personalità ad aver conquistato un EGOT, ovvero i quattro premi più prestigiosi dell’intrattenimento americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony Award. Tra i suoi riconoscimenti più importanti, spiccano l’Oscar come Miglior attrice non protagonista per “Ghost – Fantasma” (1990) e la nomination come Miglior attrice protagonista per “Il colore viola”. È stata la seconda donna afroamericana a vincere un Oscar, dopo Hattie McDaniel. Nel suo palmarès figurano anche due Golden Globe, due Emmy Award, un Saturn Award, quattro People’s Choice Awards, cinque Kids’ Choice Awards, sette Image Awards, due Drama Desk Awards e un Bafta. Nel 2002 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Attrice, cantante, conduttrice e attivista, Whoopi Goldberg ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua empatia e alla capacità di interpretare personaggi iconici. Da “Sister Act” a “Ghost,” ha dimostrato un talento unico nel combinare introspezione e ironia, creando una formula vincente che ha reso molti suoi film dei veri e propri cult.