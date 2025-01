Scicli – Una folla commossa ha gremito la chiesa di San Bartolomeo a Scicli per dare l’ultimo saluto ad Adolfo Padua, stimato medico ed ex sindaco della città. La cerimonia funebre, celebrata nel pomeriggio di oggi, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini di Scicli e di persone provenienti da tutta la provincia di Ragusa. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro dalla chiesa.

Adolfo Padua si è spento dopo aver combattuto contro una malattia. Medico apprezzato in tutta la provincia, è stato anche assessore provinciale in diverse giunte a Ragusa e sindaco di Scicli per tre anni, il secondo ad essere eletto direttamente dal popolo. Il suo mandato ha rappresentato un periodo di transizione storica per la città.

Persona cordiale, disponibile e amabile, Adolfo Padua è stato un grande uomo di sport, sia come atleta che come dirigente. Ha sempre mantenuto uno stretto legame con gli intellettuali e gli artisti di Scicli, incarnando una figura di riferimento per la comunità, unendo popolarità e alto profilo istituzionale.

La grande partecipazione ai funerali testimonia il profondo legame che Adolfo Padua aveva con la sua comunità e l’apprezzamento per il suo impegno nel campo della medicina, della politica e dello sport.