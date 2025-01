Comiso – La cittadinanza onoraria alla Senatrice Liliana Segre è stata conferita dall’amministrazione il 27 gennaio del 2023, con decreto del Sindaco N.3 dello stesso giorno. “Il PD di Comiso mesta nel torbido e, come sempre, si dimostra “SENZA MEMORIA”, nelle occasioni meno opportune. Replica del sindaco alla nota del Pd che accusa l’amministrazione di non aver conferito la cittadinanza onoraria alla Senatrice.

“Avendo richiamato la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 dell’11 febbraio 2020, con la quale si approvava all’unanimità la mozione presentata in merito al conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice Segre,– spiega Maria Rita Schembari -, il 27 gennaio del 2023 ho firmato il decreto per il conferimento.

La notizia, ampiamente riportata su tutte le testate giornalistiche e da tutte le televisioni locali, oggetto tra l’altro di comunicato ufficiale dell’amministrazione Schembari, ha incontrato il plauso della città di Comiso e di tutta la Provincia di Ragusa. Nel marzo 2023 inoltre, – aggiunge il primo cittadino – l’architetto Franco Baglieri ha donato alla Senatrice Segre una scultura intitolata “Auschwitz”, tramite la mediazione della sottoscritta, e a seguito del conferimento della cittadinanza onoraria alla Senatrice. Questi i fatti – continua la Schembari -. In data odierna, apprendo da una testata giornalistica che il PD di Comiso, nelle persone del consigliere Bellassai e del segretario cittadino Scollo, accusano l’amministrazione di non aver dato seguito alla mozione presentata e votata all’unanimità. “La situazione è grave ma non è seria”, direbbe Ennio Flaiano.

E di fatto, al di là della gravità della solita becera speculazione finalizzata a sollevare malumori contro il sindaco e l’amministrazione, non ci può essere serietà politica da parte di un partito d’opposizione che, proprio nella giornata della Memoria, dimentica che è già stato fatto tutto due anni fa. È grave mestare nel torbido – ancora la Schembari -, è grave prendere in giro i cittadini pensando che siano completamente assenti e distratti, in maniera tale, da poter loro propinare qualunque falsità. Ancor più grave, che il pulpito da cui arriva questa inutile predica, sia proprio quello del Pd che, a tutti i livelli, sta dimostrando un atteggiamento improprio e dualistico in occasione della giornata della Memoria, almeno negli ultimi due anni.”