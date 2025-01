Trovare un alloggio a prezzi accessibili è una delle principali sfide per studenti e lavoratori che si trasferiscono in un’altra città. Per questo, sono previste diverse agevolazioni, tra cui il bonus affitto 2025, che offre detrazioni fiscali, contributi e importanti novità.

Bonus Affitto 2025: Le Diverse Tipologie di Sostegno:

Il bonus affitto 2025 si articola in diverse misure, rivolte a specifiche categorie:

Studenti universitari fuori sede: Sostegno tramite il Fondo per studenti fuori sede e detrazioni fiscali.

Lavoratori fuori sede: Detrazioni per trasferimento di residenza e bonus specifici per neoassunti.

Contributi locali: Erogati da Comuni e Regioni per famiglie in difficoltà economica.

Bonus affitto per studenti universitari fuori sede:

Sono previste due forme di sostegno:

Fondo per studenti fuori sede: Riservato a studenti con ISEE familiare inferiore a 20.000 euro. L’importo massimo erogabile è di 279,21 euro. Le modalità di erogazione dipendono da bandi territoriali.

Detrazione fiscale (art. 15 TUIR): Per studenti con domicilio a più di 100 km dal comune di residenza. La detrazione è del 19% su un importo massimo di 2.633 euro (massimo 500 euro di detrazione). La detrazione è totale per redditi familiari fino a 120.000 euro e parziale per redditi tra 120.000 e 240.000 euro.

Bonus affitto per lavoratori fuori sede

Anche per i lavoratori sono disponibili diverse opzioni:

Detrazione per trasferimento di residenza (art. 16 TUIR): Per chi trasferisce la residenza a più di 100 km dal proprio comune, in una regione diversa. L’importo massimo è di 991,60 euro per redditi fino a 15.493,71 euro, e si riduce a 495,80 euro per redditi tra 15.493,71 e 30.987,41 euro.

Bonus per neoassunti (Novità 2025, Fringe Benefit): Per lavoratori assunti a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025 che trasferiscono la residenza a più di 100 km per motivi di lavoro. Il bonus è esente da imposizione fiscale e richiede un reddito inferiore a 35.000 euro nel 2024.

Rimborso per canoni e interessi mutuo (Novità 2025-2027): Dal 2025 al 2027, i rimborsi per canoni di locazione dell’abitazione principale e per interessi sul mutuo, entro il limite di 1.000 euro (2.000 euro per dipendenti con figli), non concorreranno alla formazione del reddito.

Contributi Locali per l’Affitto: Comuni e Regioni possono erogare ulteriori contributi per sostenere le famiglie in difficoltà economica. È consigliabile consultare i siti istituzionali o gli sportelli comunali e regionali per informazioni dettagliate sulle specifiche iniziative attive nel proprio territorio. Ad esempio, il Comune di Roma mette a disposizione un sostegno massimo di 1.000 euro annui.