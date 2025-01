Ragusa – Celebra i “primi” 500 allenamenti il progetto “Runacceptable” ideato da Gabriele Dovis, ragusano di adozione, e promotore della community che, da Nord a Sud, sta raccogliendo un numero crescente di adesioni da parte di coloro che, correndo e allenandosi, vogliono mettersi in gioco per raggiungere nuovi obiettivi e perseguire nuove sfide. E seguendo lo spirito che ha contraddistinto la storia di Gabriele, passato da persona obesa a maratoneta in forma, il prossimo 1 febbraio a Ragusa si celebreranno i primi 500 allenamenti attraverso una “community walk” su un circuito cittadino di 5 km. L’occasione per festeggiare questo primo traguardo che già in pochi mesi ha portato a tante adesioni da tutta Italia e all’avvio del progetto che sostiene i nuovi runner. Appuntamento a partire dalle ore 10.00, dall’asilo nido “Cestino dei Tesori”, in via della Costituzione n. 71, a Ragusa, dove l’imprenditore e corridore siciliano condividerà, con coloro che vorranno partecipare, questo momento speciale, baluardo di valori positivi legati allo sport.

Quella di Gabriele Dovis è una storia personale che sembra trasformare lo straordinario in ordinario. È una storia di riscatto, di amor proprio e di salute fisica e psicologica. È una storia che si trasforma in esempio concreto di costanza e perseveranza, forza di volontà e dedizione verso uno scopo che diventa meta. Gabriele Dovis nel 2021 sta per compiere 40 anni, pesa 130 chili e ha paura di morire. Nonostante sembrasse un’impresa impossibile, trova nella corsa la forza per risollevarsi, riuscendo in soli due anni a perdere 50 Kg e a coronare nel 2023 il sogno di correre la maratone di New York, e poco dopo una delle corse più ostiche al mondo, la 0-3000 dell’Etna. Diventa un esempio di come lo sport, il movimento e uno stile di vita sano possano essere vero motore di cambiamento positivo, e le sue imprese non passano inosservate. Ne hanno parlato anche Radio Deejay, Sky e SportFace, e lo scorso 2024 è stato invitato dal comitato dei giochi olimpici di Parigi ’24 a correre la “Marathon pour tous”, la prima competizione olimpica aperta al pubblico nella storia dei Giochi.

Questo nuovo traguardo ispira Gabriele Dovis a realizzare “Runacceptable”, un nuovo ambizioso progetto che attraverso una rete di supporto che include coach, nutrizionisti e psicologi, si mette al servizio di chi vuole trasformare i limiti in opportunità. Per perdere peso o per sentirsi in forma, per prepararsi a una competizione o per essere partecipi di un progetto più grande, “Runacceptable” e il suo ideatore sono apripista di un percorso che può essere di ispirazione per chiunque. Ogni grande impresa inizia con un piccolo passo, e quello di “runacceptable è un passo che abbraccia il benessere a 360°. “Mi sembra incredibile pensare a questo meraviglioso viaggio, dal primo allenamento di 20 minuti con 130 chili addosso, fino alla Maratona di New York e poi alle Olimpiadi di Parigi – racconta Gabriele sui suoi canali social – Voglio celebrare questo importante traguardo con una “community walk” per essere un momento speciale in cui condividere il valore del movimento, della determinazione e della gioia di stare insieme”. Quindi indossate le scarpette da corsa, l’appuntamento con “Runacceptable” è a Ragusa sabato 1 febbraio alle ore 10.00.