L’acqua frizzante è spesso al centro di dibattiti riguardo i suoi effetti sul peso corporeo. Ma cosa dice realmente la scienza? Esaminiamo le diverse teorie e le nuove scoperte sull’argomento.

Le diverse teorie sull’acqua frizzante e il peso

Navigando online, si trovano diverse opinioni sugli effetti dell’acqua frizzante sulla dieta. Una teoria popolare, diffusa soprattutto sui social media, suggerisce che l’acqua frizzante possa favorire l’aumento di peso stimolando l’appetito attraverso la produzione di grelina, l’ormone della fame. Questa ipotesi si basa su uno studio del 2017 condotto su un piccolo campione di 20 persone e mai replicato su scala più ampia. Altre teorie, invece, sostengono che l’acqua gassata, aumentando il senso di sazietà, possa stimolare il metabolismo e favorire la combustione dei grassi.

La nuova teoria: abbassamento del glucosio nel sangue:

Un recente studio condotto da Akira Takahashi, medico presso il centro di dialisi del Tesseikai Neurosurgical Hospital di Shijonawate, in Giappone, ha proposto una terza teoria. Secondo questa ricerca, l’acqua gassata non avrebbe un impatto significativo sul senso di sazietà o sul metabolismo nel suo complesso, ma potrebbe comunque favorire la perdita di peso in combinazione con una dieta equilibrata. Il meccanismo sarebbe legato all’abbassamento dei livelli di glucosio nel sangue, contribuendo a mantenere stabile la glicemia. Questa stabilità permetterebbe al corpo di bruciare i grassi in modo più efficiente, trasformandoli in energia.

Come funziona secondo lo studio di Takahashi:

“Quando si consuma acqua gassata, la CO2 viene assorbita nei vasi sanguigni dello stomaco, mantenendo così l’equilibrio del pH. Questa conversione fa sì che i globuli rossi diventino più alcalini e questa maggiore alcalinità accelera il consumo di glucosio”, spiega l’autore della ricerca.

I limiti dell’effetto dell’acqua frizzante sul dimagrimento:

È importante sottolineare che l’effetto dell’acqua frizzante sulla riduzione del glucosio nel sangue è limitato. La quantità di glucosio bruciata attraverso questo processo non è sufficiente per determinare un dimagrimento significativo da sola. L’anidride carbonica presente nell’acqua gassata abbassa solo temporaneamente i livelli di zucchero nel sangue, con un consumo calorico minimo.

Consigli per una Dieta Efficace: Per una gestione efficace del peso corporeo, rimangono fondamentali una dieta bilanciata e una regolare attività fisica. L’acqua frizzante può essere un’aggiunta alla dieta, ma non può sostituire uno stile di vita sano. È inoltre