Scicli – “Creare un dialogo tra esperti, istituzioni e imprenditori, dimostrando come la sostenibilità sia il motore di crescita per le PMI e il territorio”. Questo è il filo conduttore del convegno con cui Confeserfidi, confidi siciliano vigilato dalla Banca d’Italia e punto di riferimento per oltre 13.500 soci, celebra il successo del progetto Green Shift, avviato nel marzo 2024 con lo scopo di formare gli imprenditori siciliani e accompagnarli verso un futuro sostenibile. Il convegno conclusivo, dal titolo ‘Green Shift Summit – La sostenibilità diventa pilastro delle strategie aziendali: opportunità per le imprese e start-up siciliane’, si terrà giovedì 30 gennaio, dalle 9:30 alle 13:00, a Palazzo Spadaro, nel cuore di Scicli, città barocca patrimonio dell’UNESCO. Sarà un’occasione per affrontare temi di grande attualità come la transizione energetica e le opportunità di finanziamento per supportare le imprese e le start up verso questo percorso.

Confeserfidi ha riunito esperti di rilievo e figure di riferimento del mondo della finanza e dell’innovazione, che interverranno nella sala nobile di Palazzo Spadaro. Tra gli ospiti attesi, il dottore Andrea Casadei, esperto di sostenibilità dal 2000 e fondatore di bilanciarsi.it, il dottore Sergio Donofrio, Senior Business Analyst di Invitalia, il dottore Alessandro Arnetta, CEO di Factory Accademia, acceleratore start-up e il dottore Marco Barbero, Responsabile product development Finanza Agevolata di Cerved. Il progetto Green Shift: formare i microimprenditori per un futuro sostenibile

“Il progetto GreenShift: formare i microimprenditori per un futuro sostenibile2 è un progetto avviato nel marzo 2024 da Confeserfidi, nato con lo scopo di supportare microimprenditori e aspiranti imprenditori siciliani, verso la scoperta dei principi della Finanza sostenibile, dei criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e della Green Economics. Un’iniziativa finanziata dalla Commissione Europea attraverso il programma EaSI del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), che ha messo a disposizione strumenti concreti per coniugare business e sostenibilità.

Il percorso si è sviluppato attraverso sedici incontri formativi, consulenze personalizzate per valutare l’impatto ambientale delle imprese e strumenti finanziari di supporto. I risultati del progetto verranno presentati alle imprese in occasione del convegno.

Green Shift è il risultato dell’impegno di Confeserfidi, che da 27 anni è a supporto dell’imprenditoria dell’isola. Il convegno del prossimo 30 gennaio celebra il successo di un percorso che punta a finanziare soluzioni innovative e accelerare la transizione delle imprese verso un futuro più sostenibile.