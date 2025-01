Santa Croce Camerina – Il Comune di Santa Croce Camerina in occasione del Giorno della Memoria, in programma lunedì 27 gennaio, ha organizzato diversi momenti commemorativi grazie all’impegno dell’Amministrazione ed in particolare dell’assessore alla Cultura, Stefania Barone. Dalle ore 16, presso il Palazzo Municipale, si terrà la cerimonia di apposizione di una targa in memoria delle vittime dell’Olocausto preceduta dagli interventi delle Istituzioni, dell’Istituto Comprensivo Statale “Psaumide Camarinense” e della Società Santacrocese di Storia Patria. Successivamente, dalle ore 18, nella Biblioteca Comunale “Giovanni Verga” si terrà un ulteriore momento di riflessione tenuto dalla Consulta Giovanile – Santa Croce Camerina a cui farà seguito la proiezione della pellicola “Storia di una ladra di libri”. La cittadinanza è invitata a partecipare.

“Una ricorrenza – ricorda il sindaco Peppe Dimartino – che ci invita a riflettere sulle atrocità della Shoah e sulle tragiche vicende che hanno segnato uno dei capitoli più bui della storia dell’umanità. In questa giornata non celebriamo solo il ricordo di ciò che è stato, ma ribadiamo anche il nostro impegno collettivo per un futuro di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Apporremo una targa davanti al palazzo comunale come segno tangibile e duraturo di quello che deve essere il ricordo di ciò che è stato. La memoria è infatti un dovere, perché solo ricordando possiamo evitare che errori simili si ripetano. Ecco perché è quanto mai importante, in questo senso, la partecipazione degli studenti dell’istituto Psaumide Camarinense: è proprio partendo dai più giovani che si rende necessario una presa di coscienza forte e importante affinché i valori democratici si tramandino. Per questo motivo auspichiamo un’ampia partecipazione alle iniziative che abbiamo organizzato, per onorare le vittime e approfondire la conoscenza di questo tragico passato”.