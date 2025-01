Anche per il 2025 è confermata la detrazione fiscale per le spese veterinarie sostenute per i propri animali domestici. Ecco una guida completa per capire come funziona, a chi spetta e come richiederla.

Cos’è il Bonus Animali Domestici 2025?

Il bonus animali domestici è una detrazione fiscale che permette di recuperare il 19% delle spese veterinarie sostenute durante l’anno fiscale. L’importo massimo detraibile è di 550 euro per contribuente, indipendentemente dal numero di animali posseduti. Questa detrazione si applica in sede di dichiarazione dei redditi.

A chi spetta la detrazione?

Per avere diritto alla detrazione, è necessario che l’animale domestico sia regolarmente registrato all’Anagrafe degli animali d’affezione. Il bonus è valido per le seguenti tipologie di animali:

Cani

Gatti

Criceti

Furetti

Piccoli roditori

Cos’è l’anagrafe degli animali d’affezione?

L’Anagrafe degli animali d’affezione è una banca dati gestita dalle regioni e accessibile agli operatori sanitari. Questa registrazione è obbligatoria per cani, gatti e furetti e permette la tracciabilità degli animali, contribuendo alla prevenzione del randagismo e al contrasto del fenomeno dell’abbandono.

Come funziona il Bonus Animali Domestici 2025?

Massimale di spesa: 550 euro per contribuente.

Percentuale di detrazione: 19% delle spese veterinarie.

Spesa minima per farmaci: 129,11 euro (spese inferiori non sono detraibili).

Richiesta: La detrazione va richiesta in sede di dichiarazione dei redditi, allegando la documentazione delle spese sostenute.

Quali spese Veterinarie copre il Bonus?

Sono detraibili le spese tracciabili sostenute per:

Visite specialistiche

Operazioni chirurgiche

Esami di laboratorio

Acquisto di farmaci prescritti dal veterinario (con spesa minima di 129,11 euro)

Quali Spese Sono Escluse dal Bonus?

Non sono detraibili le spese per:

Animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

Animali utilizzati per attività commerciali o agricole.

Animali coinvolti in attività illecite.

Il Bonus Vale Solo per Cani e Gatti?

No, come specificato, il bonus si estende anche a criceti, furetti e piccoli roditori. Al momento non è chiaro se rettili, anfibi e invertebrati rientrino nel beneficio.

Pagamenti tracciabili: requisito essenziale:

Per ottenere la detrazione, è fondamentale che i pagamenti siano effettuati con metodi tracciabili, come:

Carte di credito/debito

Bancomat

Bonifico bancario

È necessario conservare le ricevute dei pagamenti e gli scontrini fiscali (con codice fiscale del richiedente per l’acquisto di farmaci) da allegare alla dichiarazione dei redditi.