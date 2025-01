Modica – Dopo il forzato spostamento della gara lo scorso anno a metà giugno, l’XCO Città di Modica Cyclò torna alla sua collocazione naturale di inizio marzo, andandosi a posizionare nel calendario per il 2 marzo. La gara, dopo la suddivisione del calendario regionale in base alla posizione geografica est-ovest, sarà la quarta prova della stagione e quindi vedrà al via corridori già rodati, il che fa presagire prove molto lottate per tutte le categorie.

La gara, arrivata alla sua quinta edizione, sarà anche la prova di apertura del Mediterranea Mtb Challenge che raggruppa 5 dei principali cross country della stagione siciliana. Inoltre sarà la prima tappa di Coppa Sicilia, ma soprattutto sarà la prima Top Class della stagione, quindi un appuntamento fondamentale e al quale bisognerà farsi trovare pronti.

Il percorso, attentamente progettato per valorizzare il patrimonio naturale della città, si snoderà attraverso sentieri panoramici, strade sterrate e impegnativi tratti tecnici. Il tutto all’interno dell’Area Attrezzata Mangiagesso che dall’inizio della storia del Trofeo è teatro speciale per la manifestazione, apprezzatissimo da tutti coloro che hanno avuto occasione prendere parte alle gare. Il percorso è in via ri approvazione da parte della Forestale. Le prove inizieranno alle ore 9:00 con le categorie giovanili per chiudersi in tarda mattinata con quelle assolute.

Il XC Cyclo-Città di Modica non sarà solo una gara, ma una vera e propria festa dello sport, organizzata con il patrocinio del Comune di Modica e in collaborazione con diverse associazioni sportive locali.