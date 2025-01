Catania – La Diaconia Valdese – Servizi Inclusione organizza a Catania l’VIII Convegno Nazionale, dedicato quest’anno al tema della marginalità giovanile, un fenomeno che interessa sempre più giovani in condizione di vulnerabilità sociale. L’appuntamento si terrà il 23 gennaio 2025 a Catania presso il Centro Fiere e Congressi Le Ciminiere, in viale Africa 12.

La giornata congressuale sarà occasione per approfondire temi come la povertà educativa, il disagio giovanile e l’abbandono scolastico. L’obiettivo del convegno è creare un dialogo fra decisori politici, esperte ed esperti del settore, operatrici ed operatori impegnati quotidianamente a supportare i giovani e le loro famiglie. Un’occasione per riflettere insieme sulle sfide e sulle opportunità di inclusione per i giovani più vulnerabili, costruendo percorsi per un futuro diverso.

Il convegno si aprirà con i saluti istituzionali del Presidente della Diaconia Valdese CSD, Daniele Massa, del Presidente del Consiglio Chiesa Valdese Catania, Ernesto Barnobi e degli Assessori del Comune di Catania invitati per l’occasione. A seguire, i partecipanti al convegno potranno ascoltare gli interventi della giornalista di VITA Sara De Carli, del pedagogista professor Salvatore Patera e di Antonio Fisichella, coordinatore Comitato per il contrasto alla povertà educativa e disagio giovanile. Successivamente, interverranno i partner con cui la Diaconia Valdese collabora sul territorio catanese: il responsabile dell’area protezione e inclusione minori migranti di Save the Children Niccolò Gargaglia, il ricercatore e socio di Trame di Quartiere Luca Aiello, la Project Planning di We World Valentina Rizzi, la mediatrice culturale Rabia Saifi, beneficiaria dei servizi del Community Center di Catania e la coordinatrice territoriale di Catania per la Diaconia Valdese Raquel Parejo Rey. Modera l’incontro il Pastore Francesco Sciotto.