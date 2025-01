In Sicilia, molti automobilisti stanno ricevendo cartelle esattoriali dall’Agenzia delle Entrate Riscossione per il bollo auto non pagato. Ma c’è una buona notizia: la Regione Siciliana ha reintrodotto per il 2025 l’agevolazione “Straccia Bollo Auto”, che permette di regolarizzare la propria posizione senza dover pagare sanzioni e interessi.

Cos’è lo straccia bollo auto Sicilia 2025?

Lo “Straccia Bollo” è una misura che consente ai residenti in Sicilia di mettersi in regola con il pagamento della tassa automobilistica regionale per gli anni compresi tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2023, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Come funziona lo Straccia Bollo 2025 e chi può usufruirne:

Per usufruire della “rottamazione bollo auto 2025” in Sicilia non sono previsti particolari requisiti di accesso. L’unico vincolo è effettuare il pagamento del debito entro il 30 aprile 2025.

Cosa non è previsto per il 2025 (Rispetto al 2024):

È importante sottolineare che gli sconti aggiuntivi previsti nel 2024 (10% per i pagamenti regolari e ulteriore 10% per la domiciliazione bancaria) non sono stati confermati per il 2025. Anche le esenzioni e riduzioni per specifiche categorie di veicoli (auto storiche, veicoli per disabili, veicoli elettrici, GPL, metano, ibridi o a idrogeno) non sono specificamente menzionate in relazione allo “Straccia Bollo” 2025. Pertanto, l’agevolazione riguarda la cancellazione di sanzioni e interessi sul bollo dovuto per gli anni 2016-2023, non ulteriori sconti.

Come e dove pagare il Bollo Auto con lo Straccia Bollo 2025:

Per regolarizzare la propria posizione con lo “Straccia Bollo auto 2025”, è necessario effettuare il pagamento entro il 30 aprile 2025 presso una delegazione ACI