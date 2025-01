Ispica – “Comune di Ispica: ad una settimana dall’impegno assunto dal sindaco nel corso dell’assemblea dei lavoratori, tutto tace sul ripristino dell’integrazione oraria promessa dal sindaco nel corso dell’assemblea dei lavoratori ai dipendenti a tempo parziale. Una situazione molto delicata e dalla doppia ripercussione sociale”. Lo dice il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa Mauro Bonarrigo che evidenzia come “alla riduzione del monte orario settimanale all’intera platea corrisponde il calo degli stipendi a sostentamento delle rispettive sessantasei famiglie dei lavoratori e, di fatto, sono naturali gli effetti della compressione dell’orario di lavoro, sia sull’organizzazione e l’apertura degli uffici quanto sulla qualità delle prestazioni rese ai cittadini”.

“Non servono più le rassicurazioni – ancora il segretario generale Bonarrigo – ci vogliono i fatti. E’ dal giorno dell’assemblea che aspettiamo, insieme ai lavoratori, delle risposte concrete da parte dell’Amministrazione dell’ente in merito alla garanzia di un trattamento economico dignitoso e invece assistiamo, fino ad oggi, ad un silenzio snervante per tutti. Urge il riscontro dell’adozione dei provvedimenti promessa ai lavoratori. In circostanze come queste non c’è errore più grande di quello di interrompere la comunicazione con il sindacato, perché può risultare determinante ascoltare le proposte provenienti dalle rappresentanze dei lavoratori se veramente si intende trovare una soluzione.

Ecco perché trincerarsi nel silenzio aumenta le ansie delle persone coinvolte e provoca l’esacerbazione degli animi”. “La spinosità della problematica – conclude Bonarrigo – presuppone ancora di più un atto di responsabilità nei confronti dei lavoratori e dei cittadini che vedono, da ambo le parti, compromesse le loro aspettative e le attuali difficoltà dell’Amministrazione non possono, comunque, giustificare la sottrazione al confronto con le rappresentanze dei lavoratori. Per questo auspichiamo vivamente in una pronta convocazione già nelle prossime ore, in mancanza della quale la Cisl Fp Ragusa Siracusa sarà pronta a sostenere le rivendicazioni di questa platea di lavoratori con tutti gli strumenti e le azioni che rientrano nelle prerogative del sindacato”.