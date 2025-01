Agenzia delle entrate-Riscossione offre la possibilità di rateizzare le cartelle esattoriali, ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, modificato dal Decreto Legislativo n. 110/2024. La concessione della rateizzazione dipende dall’importo del debito e dalla situazione economico-finanziaria del richiedente, che può essere dichiarata o documentata. Questa guida si concentra sulle istanze documentate, che permettono di ottenere fino a 120 rate.

Quando è necessaria la rateizzazione documentata?

La rateizzazione documentata è obbligatoria per:

Debiti fino a 120.000 euro: Se si desidera ottenere un numero di rate compreso tra 85 e 120.

Debiti superiori a 120.000 euro: In questo caso, è sempre richiesta la documentazione per ottenere fino a un massimo di 120 rate.

In entrambi i casi, è necessario dimostrare una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la documentazione richiesta.

Simula il numero delle rate con il Servizio Online:

Per le richieste di rateizzazione documentata, è disponibile un utile strumento online che permette di verificare in anticipo la sussistenza delle condizioni per accedere alla dilazione e stimare il numero massimo di rate concedibili.

Come Funziona il Simulatore “Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate”:

Questo servizio online, disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, consente di:

Verificare se si rientra nei parametri per la rateizzazione documentata, valutando la propria situazione di temporanea difficoltà economica.

Calcolare il numero massimo di rate ottenibili.

Ottenere una stima dell’importo delle rate.

Questo strumento è particolarmente utile per chi deve rateizzare importi superiori a 120.000 euro o, per importi inferiori, desidera ottenere più di 84 rate.

Documentazione Richiesta per le Istanze Documentate: per le richieste di rateizzazione che richiedono la documentazione della difficoltà economico-finanziaria (importi superiori a 120.000 euro o richieste di più di 84 rate per importi inferiori), è necessario allegare alla domanda specifica documentazione, tra cui la certificazione ISEE. Per informazioni precise sulla documentazione necessaria, si consiglia di consultare il sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e il modello RDF. Clicca qui per simulare le rate: simulazione.