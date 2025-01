Scicli – Buona prova dei gialloverdi che hanno ragione di un coriaceo e volitivo avversario. Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Il team gialloverde ha avuto il giusto approccio alla gara e sin da subito si è notato che era la giornata giusta per ottenere un tonificante successo. Ammatuna ha mandato in campo un sette inedito: Occhipinti in porta, Ballaera, Nakoue, Ficili, Carbone, Ciavorella e Drago. Il coach palermitano ha risposto con: Cipri in porta, Scaduto, Di Domenico, Sala, Romano, Lo Celso e Costa.

Alla prima azione i padroni di casa si sono portati subito in vantaggio con Carbone, ma gli ospiti hanno avuto una reazione segnando la rete del pareggio con un tiro dai sette metri di Scaduto. La gara, poi, ha preso la piega giusta per i gialloverdi che hanno continuato a gestire il gioco e mettere a segno le reti che già nella prima metà del primo tempo faceva registrare un parziale di 9-7. Gli ospiti ben catechizzati dall’esperto Sebastiano Di Domenico hanno continuato a tenere testa con caparbietà ai padroni di casa, che, di contro, Ammatuna con una sagace rotazione della panchina ha potuto disporre di forze fresche. Con l’andazzo iniziale si è arrivati alla fine del primo tempo con un netto parziale di 15-11, in cui i rispettivi portieri sono stati protagonisti con parate “strappapplausi” da parte del pubblico.

In avvio di ripresa non è cambiato il canovaccio della partita con i padroni di casa scesi in campo con la giusta concentrazione, anche se Scaduto (commovente la sua prova) ha cercato con tutte le maniere di trovare qualche varco nell’attenta e compatta difesa locale. A metà del secondo tempo con il parziale di 21-15 la gara si è incanalata verso l’esito finale e Ammatuna, in tal modo, ha avuto modo di provare alcuni schemi e soluzioni di gioco, non ultimo quello del sorprendente ”extra-player”. Nei minuti finali c’è stato spazio anche per il promettente giovane under Giuseppe Vaccaro che ha realizzato con freddezza un tiro dai sette metri.

Il coach Luca Ammatuna, sul cui volto traspariva un’indubbia soddisfazione, ha affermato: “I ragazzi sono stati bravi per come hanno interpretato la partita. Sapevamo di dover giocare contro un valido avversario che non ci avrebbe mai consegnato la partita. Quindi, un successo di tutto il gruppo che fa morale in vista del prossimo match, sabato prossimo, in casa della capolista Il Giovinetto di Petrosino”.

Tabellino

SCICLI SOCIAL CLUB – PGS VILLAUREA 28-22 (pt 15-11).

SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Vaccaro (1), Ballaera (1), Ficili (4), Delitala (1), Carbone (9), Ciavorella (4), Drago (4), Nakoue (1), Martino, Costa (2), Sammito (1), Iacono. Allenatore: Luca Ammatuna.

PGS VILLAUREA: Ventimiglia, Scaduto (8), Di Domenico, Sala (1), Savona, Romano (1), Lo Celso (3), Cipri, Priolo, Marino (4), Costa (5) Li Vigni, Bajona .

Allenatore: Sebastiano Di Domenico.

ARBITRI: Bocchieri e Giallongo.