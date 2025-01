Catania – Una voragine di notevoli dimensioni si è aperta in Piazza del Tricolore, sul lungomare di Catania. Il crollo dell’asfalto, avvenuto presumibilmente a causa delle intense piogge dei giorni scorsi e delle forti mareggiate che hanno interessato la costa, ha creato una situazione di pericolo nella zona.

Le Cause del Crollo sono probabilmente dovute alle abbondanti piogge di venerdì, 17 gennaio, e la forza delle onde delle mareggiate precedenti sembrano essere le principali cause del cedimento. L’area interessata, situata di fronte all’ex “Caffè de Paris”, presentava già delle crepe sull’asfalto, che lasciavano intravedere il mare e gli scogli sottostanti. Alcune testimonianze riferiscono della formazione di grandi pozzanghere in piazza durante le piogge, il cui peso potrebbe aver ulteriormente contribuito al crollo.

La piazza del Tricolore si trova a poca distanza dal borgo marinaro di San Giovanni li Cuti, dove le mareggiate avevano già causato seri danni al molo del porticciolo. La forza del mare ha probabilmente indebolito anche il solaio sottostante la porzione di piazza crollata. Fortunatamente, al momento del crollo non erano presenti persone nella zona.

Attualmente, l’area interessata è stata transennata e delimitata con nastro bicolore bianco e rosso per segnalare il pericolo. Tuttavia, a causa del vento, parte della segnaletica è stata divelta. Le autorità competenti sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino della piazza.