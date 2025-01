Agrigento – Il vice presidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia, Giuseppe Pullara, ha partecipato con entusiasmo alla cerimonia di inaugurazione, questa mattina, al teatro Pirandello, di Agrigento Capitale della cultura 2025, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Cultura e turismo- afferma- devono essere temi cruciali per il futuro del territorio. Dobbiamo recuperare il rispetto del nostro patrimonio, la leva fondamentale per la ripresa, puntare sulla capacità di fare sistema, sul coinvolgimento di tutte le istituzioni e associazioni, forte governance, risorse per innovazione tecnologica e per favorire la rete d’impresa, azioni di sostegno per un nuovo turismo di qualità”.

Giuseppe Pullara sollecita “collaborazione e rispetto reciproco” dopo il dibattito e le critiche degli ultimi giorni sulla città di Agrigento: “Denigrare e mettere alla gogna non risolve le difficoltà della gente e di un territorio. E’ innegabile che i problemi esistano e Conflavoro li ha più volte denunciati ma con lo sguardo verso soluzioni pro-positive. Agrigento Capitale della Cultura 2025 è indubbiamente una occasione da non perdere e dobbiamo dimostrare che fare squadra e lavorare per il bene comune dà i suoi frutti. Bisogna impegnarsi per migliorare ancora di più il livello di qualità della vita dei cittadini e dell’accoglienza turistica”.

Conflavoro è pronta e disponibile a collaborare “in progetti – sottolinea il vice presidente nazionale di Conflavoro e segretario regionale della Sicilia- capaci di disegnare il futuro, di coltivare le vocazioni economiche, culturali, sociali, facendo leva su quanto di buono la città e la società riescono ad esprimere”.

Alla cerimonia erano presenti figure istituzionali di rilievo, tra cui il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, insieme a rappresentanti del mondo culturale e artistico. Al teatro Pirandello sono stati celebrati la storia e il patrimonio di Agrigento, che rappresenta un pilastro della cultura italiana e internazionale.

La conduzione della cerimonia è stata affidata a Beppe Convertini, conduttore Rai di “Uno Mattina in Famiglia”, e a Incoronata Boccia, vice direttrice del Tg1 che hanno guidato il pubblico in una narrazione che ha esaltato le eccellenze culturali e artistiche della città.