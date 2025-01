Scicli – Stamattina nelle campagne di Scicli è stata avvistata e fotografata una nube a imbuto, nota anche come Funnel Cloud. Fortunatamente, la nube in formazione non ha toccato terra, quindi non si è trasformata in un tornado.

Cos’è un Funnel Cloud?

Un Funnel Cloud, letteralmente “nuvola a imbuto”, è un fenomeno meteorologico che si manifesta con una nube a forma di cono o imbuto che si estende dalla base di un cumulonembo (una nube temporalesca). Si forma quando aria fredda in movimento incontra aria calda e umida, creando un vortice rotante.

Differenza tra Funnel Cloud e Tornado:

È importante distinguere tra Funnel Cloud e tornado. Un tornado si verifica solo quando il vortice rotante della nube a imbuto tocca il suolo, creando una colonna d’aria in rapida e violenta rotazione che può causare danni significativi. Nel caso di Scicli, la nube non ha raggiunto il suolo, quindi non si è formato un tornado.

Condizioni di Formazione dei Funnel Cloud:

I Funnel Cloud si formano più facilmente in aree con aria instabile e flussi di vento convergenti, tipicamente in presenza di fronti freddi. Queste nubi sono spesso associate a temporali intensi, con lampi, tuoni, forti raffiche di vento e precipitazioni abbondanti. Diversi fattori influenzano la loro formazione, tra cui la temperatura e l’umidità dell’aria, la direzione e la velocità del vento e la topografia del terreno. In genere, si formano più frequentemente in primavera e in estate, quando l’aria è più calda e umida.

Prevenzione e Sicurezza: sebbene i Funnel Cloud possano essere spettacolari da osservare, è fondamentale ricordare che la loro presenza indica condizioni meteorologiche potenzialmente pericolose. Se si avvista un Funnel Cloud, è consigliabile cercare immediatamente riparo in un luogo sicuro al chiuso e rimanere lontani da finestre e porte.