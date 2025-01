Comiso (Ragusa) – La tradizionale processione invernale con il simulacro di San Biagio a Comiso, prevista inizialmente per domenica 12 gennaio, è stata rinviata a causa delle avverse condizioni meteorologiche. L’evento si terrà quindi domani, domenica 19 gennaio.

La processione rappresenta un’appendice alle celebrazioni per la dedicazione della chiesa Madre e la commemorazione del terremoto del 1693, che si sarebbero dovute concludere la scorsa settimana. Come comunicato dal parroco, don Fabio Stracquadaini, il simulacro di San Biagio farà rientro nella sua chiesa, dopo la traslazione avvenuta il 7 gennaio.

Percorso della Processione: il corteo processionale partirà a mezzogiorno, subito dopo la messa delle ore 11:00, e seguirà il seguente itinerario: Via mons. Rimmaudo, Piazza Fonte Diana, Via Di Vita, Via Umberto, Via Casmene, Via Veneto, Via Puglie, Via della Resistenza, Via San Biagio.

Al termine della processione, il simulacro di San Biagio sarà ricollocato sull’altare maggiore della sua chiesa. Si ricorda inoltre che, giovedì scorso, il parroco ha guidato un’adorazione eucaristica comunitaria.