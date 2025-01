Ragusa – Il 2025 segnerà un traguardo importante per l’Archivio di Stato di Ragusa. Istituito nel 1955 con il D.M. 2176 del Ministero dell’Interno, l’Istituto festeggerà così i suoi primi 70 anni di attività.

Per celebrare tale ricorrenza, l’Archivio di Stato di Ragusa sta mettendo in cantiere un ricco programma di eventi e iniziative che prevede, nel corso dell’anno, la realizzazione di presentazioni di libri, laboratori e progetti didattici, momenti divulgativi, iniziative scientifiche e di valorizzazione del patrimonio, e che culminerà con il Convegno di fine anno, “Territorio ibleo e patrimonio archivistico”, per il quale si registra già l’adesione di numerosi studiosi e ricercatori provenienti da tutta Italia.

Il 2025, pertanto, sarà un’occasione per promuovere ulteriormente le attività dell’Archivio di Stato di Ragusa e la sconvolgente bellezza del patrimonio documentario custodito (secc. XII-XXI).

Il nuovo anno, pertanto, sarà foriero di importanti appuntamenti culturali, per celebrare i quali l’Archivio di Stato di Ragusa è lieto di presentare il logo speciale che accompagnerà tutte le iniziative nel corso di questo ricco 2025.

Il primo appuntamento in programma sarà un’iniziativa realizzata in collaborazione con la Società modicana di storia patria: tre giornate di studi, con ingresso libero, dedicate alla Scuola giuridica modicana, che saranno inaugurate domenica 19 gennaio, alle ore 10:00, presso l’Hub dell’Icotea di Modica, in Via Sorda Sampieri 128.