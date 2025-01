Modica – “L’aggravarsi delle condizioni meteo e il livello di allerta rossa sulla nostra Città dalla mezzanotte scorsa e sino alle 24:00 di oggi, secondo quanto riporta il bollettino diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, è motivo di seria preoccupazione”. Lo annuncia il sindaco di Modica, Maria Monisteri. “Per le prossime ore, – afferma il sindaco di Modica – stante il rischio di forti precipitazioni anche a carattere temporalesco, accompagnate da raffiche di vento, con possibili mareggiate lungo le coste provocate da venti di burrasca, l’invito è di prestare la massima attenzione, di evitare spostamenti se non per reale necessità, a non sostare in prossimità di aree a rischio, di pali delle linee elettriche o della pubblica illuminazione, alberi, balconi e fabbricati.

Non permanere in locali sottomessi e non attraversare sottopassi o altre aree ‘depresse’. Non permanere nei sottotetti e nelle cantine, in strutture precarie ed in tutti i locali particolarmente esposti agli agenti atmosferici. Infine, non sostare e comunque allontanarsi dalle aree a ridosso del mare e dai corsi d’acqua, evitando l’attraversamento di quest’ultimi. Sono attivi da ieri i presidi del Gruppo Comunale Protezione Civile Modica che resteranno operativi fino al cessare dell’emergenza. Per qualunque esigenza, chiamare il 3313045200”.