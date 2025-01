Modica – Il Sindaco di Modica, Maria Monisteri, ha appena comunicato di aver ricevuto dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile la comunicazione dello stato di allerta rossa per maltempo per la città di Modica e una vasta area della Sicilia per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio 2025.

A seguito di questa comunicazione, il Sindaco Monisteri ha emanato un’ordinanza che dispone la chiusura di tutte le scuole di Modica per la giornata di domani, venerdì 17 gennaio 2025, al fine di garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico.

Il sindaco di Modica, Maria Monisteri chiude le scuole per domani e lancia avviso alla città

“Ho ricevuto alle 17 di oggi l’Avviso regionale di Protezione Civile per Rischio Meteo Idrogeologico e Idraulico. L’avviso contiene il livello di ALLERTA ROSSA – afferma il sindaco di Modica, Maria Monisteri -per la giornata di domani sulla nostra Città dalle 0:00 alle 24:00. Secondo quanto riporta il bollettino diffuso dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile, dal primo mattino e per le successive 24/36 ore si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere temporalesco. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e raffiche di vento. Previste mareggiate lungo le coste provocate da venti da forti a burrasca. Ho disposto la chiusura di tutte le scuole della Città per la giornata di domani, 17 gennaio 2025. Ho già attivato il presidio della nostra Protezione Civile, secondo i piani e le procedure previste, con particolare interesse verso le aree più a rischio, prestando attenzione al rischio di allagamenti, ai sottopassi, ai bassi e, a causa del possibile forte vento, al rischio di caduta alberi e pali.

Invito i miei concittadini ad evitare spostamenti con qualunque mezzo se non per reale necessità, a non sostare in prossimità di aree a rischio, di pali delle linee elettriche o della pubblica illuminazione, alberi, balconi e fabbricati. Non permanere in locali sottomessi e non attraversare sottopassi o altre aree ‘depresse’. Non permanere nei sottotetti e nelle cantine, in strutture precarie ed in tutti i locali particolarmente esposti agli agenti atmosferici. Si devono rimuovere o comunque mettere in sicurezza le suppellettili all’esterno degli edifici, su terrazze e balconi. Non sostare e comunque allontanarsi dalle aree a ridosso del mare e dai corsi d’acqua, evitando l’attraversamento di quest’ultimi.

Ho già attivato i presidi di Protezione Civile che restano operativi fino al cessare dell’emergenza. Sono in continuo contatto con le sale operative locali, sovracomunali e regionali della Protezione Civile”.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a seguire gli aggiornamenti meteo e le indicazioni fornite dalle autorità competenti, in particolare dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile. Si raccomanda di consultare i canali ufficiali del Comune di Modica e della Protezione Civile per informazioni dettagliate e misure di autoprotezione.