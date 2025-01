Ragusa – Il presidente provinciale Confesercenti Ragusa, Luigi Marchi, il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, e il responsabile comunale cittadino Cna, Giorgio Stracquadanio, esprimono, congiuntamente, la propria soddisfazione per il fermo operato dalla polizia che avrebbe individuato il presunto autore dei furti con spaccata che ha contrassegnato in negativo il periodo festivo degli esercizi commerciali sul territorio cittadino di Vittoria. “Un plauso – sottolineano Marchi, Lenzo e Stracquadanio – alle forze dell’ordine per i risultati dell’efficace operazione che speriamo possa proseguire sino a quando anche altri eventuali componenti di questo gruppo dedito alla microcriminalità potranno essere debellati. Una cosa è certa.

E cioè che la sinergia tra istituzioni, associazioni datoriali e di categoria, forze dell’ordine, cittadini e imprese si conferma la strada da seguire per garantire una sicurezza che tutti vogliamo come valore collettivo. Il nostro è un territorio, e non potrebbe essere altrimenti, che intende perseguire sempre più legalità e sicurezza con lo scopo, finalmente, di ritrovare serenità facendo in modo che gli operatori economici si dedichino in maniera prioritaria alle proprie attività dedite anche alla crescita economica e sociale della città. Ecco perché riteniamo che questo territorio meriti attenzione e impegno da parte di tutti. Tutto ciò deve fornirci lo sprone giusto, essere il fondamento per costruire una comunità in grado di respingere tutte le forme di criminalità e, di conseguenza, prosperare”. “Tra l’altro – concludono Marchi, Lenzo e Stracquadanio – ci proponiamo di andare avanti lungo la linea già tracciata con la consapevolezza che, soltanto attraverso una presa d’atto dei problemi da risolvere, riusciremo a centrare i nostri obiettivi”.