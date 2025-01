Acate – La comunità di Acate si è stretta attorno alla famiglia di Gianmarco Campagnolo, il tredicenne scomparso dopo una strenua lotta contro una malattia. I funerali si sono svolti ieri, 14 gennaio, presso la Chiesa Madre di Acate.

La cerimonia funebre è stata officiata dal parroco Don Mario Cascone, insieme a Don Salvatore Frasca. Durante l’omelia, Don Cascone ha ricordato il coraggio di Gianmarco e la sua fede, sottolineando come il giovane avesse ricevuto tutti i Sacramenti, inclusa l’unzione degli infermi. Il parroco ha espresso la speranza, condivisa dai genitori e dalla comunità, che Gianmarco potesse ricevere la Cresima insieme ai suoi compagni, un desiderio che purtroppo non si è potuto realizzare. Don Cascone ha inoltre offerto parole di conforto alla famiglia, ricordando come Gianmarco sia ora in un luogo di pace e santità.

Un momento particolarmente toccante è stato il saluto di Samuele, compagno di classe di Gianmarco alla III A del Comprensivo Puglisi. A nome di tutta la comunità scolastica, Samuele ha espresso il profondo affetto per l’amico scomparso, ricordandone la capacità di apprezzare le piccole cose della vita e il rimpianto di non averlo conosciuto prima. Il saluto commosso si è esteso a tutto il corpo docente e non docente dell’istituto, che si unisce al dolore della famiglia.

La scomparsa di Gianmarco ha lasciato un vuoto nella comunità di Acate, che si stringe in segno di cordoglio attorno ai suoi cari.