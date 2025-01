Vittoria – Vittoria – E’ stato arrestato il presunto autore dei furti con spaccata avvenuti nelle ultime 3 settimane a Vittoria. Il malvivente rubava un’auto e poi la usava come ariete per sfondare le vetrine dei negozi. L’uomo è stato preso proprio mentre stava rubando una Panda. Vistosi scoperto, il ladro aveva tentato la fuga in auto, andandosi però a schiantare contro un muro, nella zona di Fanello. Ora si trova in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Compiacimento per l’esito delle indagini è stato espresso da Fratelli d’Italia e dal senatore Salvo Sallemi.

“Questo importante risultato è stato possibile grazie all’impegno e alla professionalità della Polizia, – afferma il senatore Sallemi -in particolare del Commissariato di Vittoria e del dirigente, il dottor Arcidiacono, che hanno dimostrato un’eccellente capacità operativa nel contrastare questa recrudescenza criminale individuando e fermando chi aveva mietuto il panico in città, danneggiando svariate attività commerciali”, dice Sallemi.

“Ringrazio gli uomini e le donne della Polizia per aver fermato un soggetto che aveva anche messo anche a repentaglio la sicurezza stradale tentando di sfuggire agli agenti. L’operazione non solo rappresenta un passo significativo verso il ripristino della serenità tra i cittadini, ma evidenzia anche l’importanza di un lavoro costante e coordinato per garantire la sicurezza.

Per questo motivo deve proseguire il percorso volto al rafforzamento dei presidi di sicurezza e a garantire commercianti e cittadini: nei prossimi giorni, sulla situazione di Vittoria e della provincia di Ragusa, avrò modo di confrontarmi con il ministro degli Interni chiedendo uno sforzo ancora maggiore per il nostro territorio”, conclude il Senatore.