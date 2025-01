Comiso – “Aeroitalia ha deciso di tagliare alcune tratte dall’aeroporto di Comiso, una decisione grave che penalizza il nostro territorio e mina le prospettive di crescita di un’infrastruttura fondamentale per la Sicilia sud-orientale. Questa scelta non solo riduce le opportunità di mobilità per cittadini e turisti, ma sembra dettata più da interessi di comodo che da una visione strategica per il futuro”. Lo dice il consigliere comunale di Coraggio Comiso, Salvo Liuzzo, che esprime perplessità per questi continui cambiamenti che finiscono con l’influenzare in negativo la credibilità dell’aeroporto casmeneo.

“Secondo il mio modesto parere – aggiunge Liuzzo – forse Aeroitalia non ha compreso una cosa fondamentale e cioè che per stare sul mercato bisogna accettare la competizione. Qualsiasi velleità monopolistica è semplicemente fuori dalla realtà. Tagliare le tratte non è una soluzione, ma il segno di una gestione miope e incapace di confrontarsi con le regole di un mercato libero. Il nostro aeroporto non può essere trattato come un capriccio passeggero, da sfruttare quando conviene e abbandonare quando le cose si fanno più difficili. Comiso merita compagnie serie, che abbiano il coraggio di investire e di credere nel potenziale del nostro territorio”.

“Mi auguro, a questo punto – ancora Liuzzo – che il management di Sac intervenga con serietà per fare chiarezza, non solo sulle reali intenzioni di Aeroitalia di operare a Comiso, ma soprattutto per mettere fine a questa telenovela sudamericana che sta mettendo in difficoltà un’infrastruttura e un territorio che meritano stabilità e sviluppo. Se Aeroitalia non è pronta a competere e a rispettare le esigenze della comunità, allora faccia spazio a chi sa valorizzare davvero le risorse locali. Il nostro territorio ha bisogno di partner affidabili e lungimiranti, non di decisioni improvvisate che compromettono le nostre occasioni di crescita”.