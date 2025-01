Suĺ treno espresso nord sud istituito in occasione delle festività di fine anno dal Governo Siciliano, ospitiamo questa nota della Federazione Provinciale Europa Verde Ragusa.

“E voilà il contentino ai siciliani è servito…Con un colpo di genio la Regione Sicilia con a capo il governatore Renato Schifani, in occasione delle ultime festività natalizie e di fine anno, ha progettato “una brillante soluzione” per far rientrare i tanti isolani fuori sede nella loro terra natia in occasione delle agognate vacanze. Il Sicilia Express «È stata una idea vincente», ha sottolineato il governatore Renato Schifani, dopo il viaggio di ritorno del treno che lo scorso 5 gennaio ha riportato al ‘Nord’ gli emigrati siciliani in partenza da Palermo e Siracusa. Un’idea tanto vincente che, come confermato dall’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, “…verrà sicuramene riproposta” riferendosi alle prossime festività pasquali.

Una pillola indorata che, per quanto prospettata come “un’esperienza di viaggio davvero speciale” e “come una festa itinerante” non è andata giù a molti conterranei che hanno interpretato la mossa strategica dei nostri amministratori regionali come un’ulteriore presa in giro per il popolo siciliano. L’ennesimo clichè di un’Italia a due velocità: un sud che si deve accontentare di trasporti lenti, obsoleti e massivi presentati come “occasioni speciali ed irrinunciabili” ed un nord, di contro, in cui tutto ciò sarebbe inopportuno ed improponibile e dove le soluzioni agli spostamenti consistono in trasporti veloci ed efficienti. Con un sapiente gioco di prestigio ed una studiata attività di marketing, i nostri amministratori regionali propinano al popolo siciliano, soluzioni scomode, inopportune e poco ortodosse, quasi fossero cittadini di serie B, facendole apparire come occasioni uniche ed irrinunciabili ed evitando così di affrontare il vero e spinoso problema ovvero quello di incentivare i voli aerei con tariffe agevolate (da e per l’isola) onde eliminare disagi e difficoltà ai conterranei fuori sede.

“La Sicilia di Schifani- dichiara il co-portavoce Provinciale di Europa Verde Prof. Angelo Iemulo- ci riporta indietro di almeno 70 anni, allorquando, i nostri avi, per cercare lavoro al nord, affrontavano lunghi ed estenuanti viaggi in treno stipati in vagoni ferroviari. La nostra amministrazione regionale, invece di guardare al futuro ed allinearsi alle regioni del Nord per quanto riguarda i servizi da offrire ai propri cittadini istituendo voli aerei a prezzi ridotti e cercando di far funzionare a pieno regime anche l’aeroporto di Comiso, li umilia ancora una volta proponendo soluzioni inopportune. Inutile dire che raggiungere la destinazione finale dopo un’ora e mezza di volo aereo è sicuramente preferibile ad un lungo ed interminabile viaggio in treno di ventiquattro ore… e questo, nonostante le apparenze, i nostri accorti amministratori regionali, lo sanno perfettamente, tant’è che si guardano bene dall’usufruire di questi “ambiti” servizi”. (da.di.)