Due triatleti tornano a vincere la Run2Castles, la corsa dei castelli, a due anni di distanza dalle vittorie di Salvatore Maccarone e Gaia Patrinicola. Daniele Gambitta (Magma Team) e Nicoletta Santonocito (Csain) succedono nell’albo d’oro a Filippo Saverio Amasi e Nina Gulino, che avevano conquistato la vittoria nel 2024. La quarta edizione – posticipata di una settimana – ha visto al via 380 iscritti, tra i quali diversi stranieri (l’argentina Alan Contreras è stata seconda nelle Promesse femminili mentre la tedesca Katharina Maria Nedela, classe 1987, è stata seconda nella SF35, seniores femminile)

LA CORSA. Su tutto il percorso della gara – sin dalla partenza dal Castello Normanno di Aci Castello – la pioggia e il vento l’hanno fatta da padrone. Daniele Gambitta (classe 2002) ha deciso la gara dopo il quinto chilometro, vincendo in 34 minuti e 57 minuti, il tempo con il quale ha coperto la distanza di 10 chilometri e 500 metri. Al secondo posto, a 24 secondi, si è classificato Francesco Nastasi (classe 1979, SM45) portacolori della RunCard. Il runner del Cus Catania, Francesco Bruno (anche lui clase 2002) ha completato il percorso in 36’ e 6 secondi.

Nicoletta Santonocito (Csain) arriva da sola a Castello Ursino con il tempo di 39’ e 54”, precedendo Desiree Erica Di Maria (Cus Catania, 41’ e 30”) e Guia Buccheri (Magma Team; 43’ e 14”). La Run2Castles racconta storie di vita. Una in particolare è quella di Giuseppe Pantò, classe 1938. L’atleta della Sport Etna Outdoor ha percorso il tracciato in 1 ora, undici minuti e 47 secondi, salendo sul podio nella categoria SM85. Da applausi.

ORGANIZZAZIONE. L’Asd Sport Extreme Triathlon insieme con Pianeta Vacanze Consulting consolidano, quindi, il sodalizio organizzativo che si è avvalso della collaborazione proficua di partner istituzionali come i Comuni di Acicastello e di Catania, dei patrocini di Ars, Fidal e Csain, insieme con Amts (che si è occupato della logistica, fondamentale in un evento di questa portata che lega due comuni), Curina Eventi & Formazione, Fondazione Sport City e Ansmes.

“Peccato per il tempo – spiega il direttore tecnico della Run2Castles, Mario Lombardo .- per chi ha corso non è stato facile, ma alla fine è stata una pioggerellina. La Run2Castles torna il prossimo anno il 6 gennaio, quest’anno è andata così. Abbiamo restituito 50 quote, perché alcuni iscritti non potevano partecipare per questa domenica, ma è stata una manifestazione di respiro anche internazionale con partecipanti stranieri. Con mia grande soddisfazione, è una gara che sta crescendo pian piano. Sono contento anche del successo delle gare giovanili, alla prima edizione. L’idea ha attecchito e quindi la implementeremo ulteriormente nel 2026. Dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi facciano sempre più sport. Grazie a chi mi è stato vicino e a chi ha creduto nel progetto di coniugare sport, cultura e tradizione”.

LE ALTRE CLASSIFICHE. Ecco le classifiche di categoria. JM: 1) Aldo Di Mari (Scuola Lentini). PM 1) Rosario Liguori Cintorrino (San Sebastiano). SM35: 1) Enrico Buscema (Running Modica, classe 1986) 2) Alessio Carmignani (Runcard) 3) Daniele Straface (Podistica Messina). SM 40: 1) Valerio Maria Farruggio (Athlon Kamarina, 1981) 2) Agatino Conti (Catania Running Club) 3) Mirko Ruscica (Sport Extreme Catania), SM45: 1) Francesco Nastasi (Runcard, 1979) 2) Giuseppe Pappalardo (Cus Catania), Francesco Zappalà (Csain). SM50: 1) Giuseppe Pulvirenti (Atletica Virtus Acireale, 1973). 2) Paolo Restuccia (Podistica Messina) 3) Giovanni Messina (Atletica Virtus Acireale). SM55: 1) Santo Baudo (Runcard Eps, 1969) 2) Marco Interlando (Amico Corridore (Siracusa) 3) Giuseppe Barbera (Atl. Scuola Lentini). SM60: Giovanni Crisafulli (Podistica Messina, 1964) 2) Angelo Numa (Podistica Jonia Giarre) 3) Ettore Costa (Runcard). SM65: 1) Roberto Ruggieri (1960, Csain) 2) Maurizio Giacomo Scalzo (Fiamma San Gregorio) 3) Nicolò La Spina (Puntese). SM70: 1) Giuseppe Maio (1953, Milazzo) 2) Alberto Bruno (Correndo per Aco-Acireale) 3) Saverio Scilletta (Csain).

FEMMINILE. AF. 1) Guia Buccheri (Magma Team). JF: Matilde Pavone (Magna Team). PF: Soraya Di Stefano (Magma Team). SF: 1) Nicoletta Santonocito (Csain) 2) Roberta Castelli Van Axel (Runcard) 3) Chiara Vigneri (Magma Team). SF35: 1) Desiree Erica Di Maria (Cus Catania) 2) Katarina Maria Nedela (Runcard) 3) Elisabetta Colonna (Catania Running). SF40: 1) Adalgisa Popoli (Monti Rossi Nicolosi) 2) Agata Motta (Atletica Sicilia) 3) Maria Costa (Atletica Sicilia). SF45: 1) Luciana Delia (Milazzo) 2) Claudia Cuglitori (Csain) 3) Chiara Sparacino (Amico Corridore). SF50: 1) Mika Iwaguchi (Catania Running Club) 2) Grazia Grasso (Csain) 3) Rosetta Politi (Sport Etnea Outdoor). SF55: 1) Isabella Anastasi (Catania Running) 2) Livia Valeria Kallo (Catania Running) 3) Debora Maria Carmen Muscarà (Monti Rossi Nicolosi). SF60: 1) Liliana Cimino (Csain) 2) Liliana Borella (Monti Rossi Nicolosi). SF65: 1) Vincenza Messina (Asd Running).