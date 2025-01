Scicli – La consigliera comunale di Italia Viva a Scicli, Marianna Buscema, esprime forte preoccupazione per la situazione dell’ordine pubblico in città, in particolare nel centro storico, e invita a un’azione congiunta per affrontare il crescente disagio giovanile.

“La nostra città – afferma Buscema – fa i conti con una serie di disagi che occorre intercettare all’origine. Gli episodi di vandalismo sono solo la punta dell’iceberg di una degenerazione che le agenzie educative dovrebbero prevenire. Il crescente disagio testimonia un fallimento nel contenimento di questi fenomeni.”

La consigliera commenta anche l’ordinanza antialcol adottata dal sindaco, sottolineando la necessità di interventi immediati per fermare gli atti vandalici, ma anche di azioni a medio e lungo termine per affrontare le radici del problema. “È necessario uno sforzo comune per il futuro dei nostri figli. Se non riusciamo a dare un adeguato orientamento alla città, avremo perso l’occasione di disegnare un futuro a misura d’uomo, soprattutto a misura di bambino, per Scicli e le borgate.”

Buscema invita a un “bagno d’umiltà” e a un lavoro di squadra per il bene della città. “Perdere altro tempo – ribadisce – significherebbe incidere negativamente su un futuro che la comunità sciclitana non merita. Dobbiamo dimostrare di avere la forza di rialzarci.”