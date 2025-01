Ragusa – L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Ragusa ha chiuso il 2024 con un bilancio positivo, caratterizzato da una serie di attività significative per la comunità dei non vedenti e ipovedenti. L’associazione si proietta ora al 2025 con rinnovato spirito di servizio e solidarietà, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente le iniziative a favore dei propri soci.

Come spiega il presidente UICI Ragusa, Salvatore Albani, è previsto un importante incontro sociale giovedì 23 gennaio alle ore 17:00 presso la sede di via Fucà. L’evento, riservato ai soci della sezione, sarà un’occasione per fare il punto sull’attività svolta dalla dirigenza nel corso del 2024 e per delineare le linee guida per il prossimo quinquennio. Questo appuntamento prelude all’assemblea primaverile, durante la quale saranno rinnovate le cariche direttive.

Tra gli eventi più significativi del 2024, UICI Ragusa ricorda con particolare emozione la partecipazione, per la prima volta nella sua storia, alla venerazione del corpo di Santa Lucia a Siracusa, patrona dei non vedenti. Una delegazione iblea ha preso parte a questo evento decennale, che ha rappresentato anche un importante momento di scambio e condivisione tra le diverse sezioni UICI siciliane. Questo evento, insieme alle altre iniziative realizzate nel corso dell’anno, costituisce una solida base per la programmazione delle attività del 2025.