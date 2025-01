Roma – “’Il giornalismo a servizio della democrazia. Pellegrini di speranza, comunicare il Giubileo 2025 per costruire insieme un mondo migliore”: questo il titolo del corso di formazione per giornalisti in programma – nell’ambito del Giubileo del mondo della comunicazione – sabato 25 gennaio 2025, dalle 15,30 alle 19,30, in presenza nella sala “Ocera” del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, in via via Sommacampagna, 19, e in streaming nella sala “Walter Tobagi” della Federazione nazionale della Stampa italiana, via delle Botteghe Oscure, 54, a Roma. Il corso organizzato dall’Unione cattolica stampa italiana (Ucsi) in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, Associazione Stampa Estera in Italia, Fisc, Copercom, WeCa, Federazione internazionale Media Cattolici, Construcitve Network Italia e I – Press e dà diritto a quattro crediti. L’incontro sarà aperto con i saluti di Alessandro Gisotti, vice direttore editoriale dei Media Vaticani, Guido D’Ubaldo, presidente Ordine dei giornalisti del Lazio; Maurizio Di Schino, presidente Ucsi Lazio.

Relatori: Vincenzo Varagona, presidente nazionale Unione Cattolica della Stampa Italiana; Carlo Bartoli, presidente Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti; Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana; Stefano Di Battista, presidente Coordinamento delle Associazioni per la Comunicazione; Maarten van Aalderen, presidente Associazione della Stampa Estera in Italia; Mauro Ungaro, presidente della Federazione Italiana Settimanali Cattolici; Fabio Bolzetta, presidente WebCattolici; Assunta Corbo, fondatrice del Constructive Network – Italia, Jean Marie Montel, presidente della Fédération des Mèedias Catholiques. Modera: Salvatore Di Salvo, segretario nazionale Unione Cattolica della Stampa Italiana.

“Un tempo – hanno detto Vincenzo Varagona e Salvatore Di Salvo, rispettivamente presidente e segretario nazionale dell’Ucsi – il diritto dei cittadini ad essere correttamente informati era garantito da un contesto di tutele, diritti e prassi che purtroppo, nella sostanza, non sono più garantiti ai professionisti dell’informazione. Oggi, troppo spesso, ai giornalisti viene impedito di fare domande a chi è tenuto a fornire risposte. Viene richiesto di raccontare senza poter vedere con i propri occhi e quindi comprendere con la propria mente e il proprio cuore. Informare richiede la possibilità di farsi direttamente un’idea e invece bisogna accontentarsi di quel che dice un comunicato stampa o un’agenzia.

Tutto questo sta uniformando il contenuto dei giornali e dei telegiornali e impedendo ai lettori ed ai telespettatori di formarsi un’opinione neutralizzando il pluralismo dell’informazione. Il prodotto giornalistico per il venir meno di questi elementi ha ormai perso il suo appeal ed è chiamato a competere con una cattiva informazione frutto di “surrogati” che fanno comodo al mercato (in primis, social ed intelligenze artificiali generative), arroganza del potere, assenza di tutele e perdita di umanità nell’esercizio delle funzioni specifiche dell’operatore dell’informazione. Noi giornalisti e il mondo della comunicazione, in occasione del Giubileo 2025, dovremmo interrogarci per poter trovare nuovi modi per comunicare e poter costruire, insieme, un mondo migliore per essere “Pellegrini di speranza””.