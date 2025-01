Servizio Civile Universale nei vigili del fuoco. Con decreto del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 392 dell’8 marzo 2024 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile è stato iscritto all’Albo degli enti di servizio civile universale.

Tra i programmi ammessi ci sono anche “IN SQUADRA PER CRESCERE IN SICUREZZA E IN SALUTE” predisposto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e “ONE HEALTH” del Ministero della Salute. In entrambi potrete trovare i progetti dei Vigili del Fuoco che mettono a disposizione 69 posti così suddivisi nei quattro progetti:

“Per crescere in sicurezza” coinvolge 20 giovani nei Comandi VVF di Bari, Cosenza, Imperia, La Spezia, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Verbania e nella Direzione Regionale VVF di Catanzaro per promuovere le conoscenze fondamentali sugli specifici rischi del territorio e i comportamenti consapevoli di autoprotezione. Altri 7 giovani volontari potranno dare il loro contributo a Roma, nella Direzione Centrale per l’Emergenza, presso il Ministero dell’Interno, cuore del sistema di soccorso pubblico al servizio dell’intero territorio nazionale nelle attività di coordinamento e gestione delle emergenze, del servizio aereo e dell’antincendio boschivo.

“La nostra Storia: testi, immagini e voci”, ha lo scopo di promuovere e salvaguardare il patrimonio storico-culturale dei Vigili del Fuoco, ossia far emergere il ricco bagaglio di esperienze e modalità operative maturate nel corso del tempo dal Corpo Nazionale, al fine di conoscere e perfezionare modelli virtuosi per affrontare le emergenze. Contiamo sull’aiuto di 20 giovani nelle sedi di Bologna, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Roma e Torino.

“Cresciamo in sicurezza con i Vigili del Fuoco” vuole coinvolgere le comunità nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e delle buone pratiche di autoprotezione da seguire, dando un fattivo contributo al perseguimento dell’obiettivo di rendere le città e gli insediamenti più sicuri e sostenibili. Vogliamo avvalerci di altri 13 ragazze e ragazzi che potranno operare nelle sedi del Corpo nazionale di Bari, Catanzaro, Cosenza, Imperia, La Spezia, Matera, Potenza, Reggio Calabria, Salerno e Verbania.

“I Vigili del Fuoco raccontano” altri 9 volontari ci potranno sostenere per valorizzare il patrimonio di conoscenze ed esperienze dei vigili del fuoco nei territori delle sedi del Corpo nazionale di Bologna, Mantova, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Roma e Torino.

I 69 giovani volontari che sceglieranno uno dei quattro progetti avranno modo di conoscere da vicino, imparare e vivere per un intero anno le molteplici attività dei Vigili del Fuoco. Vogliamo trasmettere alle ragazze e ai ragazzi che saranno selezionati il nostro sistema fatto di valori e professionalità al servizio della comunità.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma DOL-Domanda on line raggiungibile all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.