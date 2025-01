Vittoria – La città di Vittoria è profondamente addolorata per la prematura scomparsa di Alessia Incardona, morta a 27 anni a causa di un improvviso malore. La notizia della sua morte ha suscitato grande sgomento in città, dove Alessia era conosciuta per il suo lavoro come barista. Da qualche tempo conviveva con il fidanzato.

Numerosi messaggi di cordoglio sono stati pubblicati sulla pagina Facebook di Alessia, descritta da amici e conoscenti come una persona gentile e solare.

I funerali si terranno oggi, 10 gennaio, alle ore 15:00 nella chiesa di San Domenico Savio a Vittoria.

I messaggi di cordoglio su facebook per la morte di Alessia Incardona

“Non ci posso credere…scrive Sharon -Così tenera dolce e sensibile Te ne sei andata così all’improvviso. Mi resteranno solamente bei ricordi con te nella nostra infanzia e la nostra canzone VIVERE A COLORI la cantavamo a scuarcia gola per strada e ridevamo a non finire…Ciliegina come ti chiamavo io e tu mi chiamavi macallino che bei ricordi che resteranno incisi nel cuore. Riposa in pace per sempre dentro il mio cuore”.

“È ingiusto vedere spezzata una vita così giovane, – scrive Antonino – piena di sogni e speranze. Alessia meritava di vivere tutto ciò che il futuro le avrebbe offerto. Ora è tra gli angeli, ma il suo ricordo resterà per sempre vivo nei nostri cuori. Che la terra le sia lieve e la sua anima possa trovare la pace che merita. Riposa in pace, Alessia.”

“R.i.p piccolo angioletto – scrive Elisea – Che la terra ti sia lieve. Ti porterò nel cuore. Amica di infanzia”.