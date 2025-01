Vittoria – Preoccupazione e richiesta di maggiori controlli per la sicurezza urbana a Vittoria. Mercoledì sera, in via Cavour, si è svolto un incontro tra esercenti di attività commerciali, cittadini e rappresentanti di categoria per discutere le azioni da intraprendere contro l’ondata di furti con spaccata e altri atti criminali che hanno colpito la città nelle ultime settimane.

L’incontro ha visto una forte partecipazione e ha posto l’accento sulla necessità di una risposta unitaria e coesa da parte della comunità. I presenti hanno sottolineato come il problema della sicurezza riguardi tutti i cittadini, senza distinzioni di categoria o professione, e che solo un fronte comune può arginare efficacemente la criminalità.

Tra i temi discussi:

La necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

L’importanza della collaborazione tra cittadini, commercianti e istituzioni.

La richiesta di interventi concreti per tutelare la sicurezza di persone e beni.

Oggi pomeriggio è previsto un incontro presso il Comune di Vittoria, dove una delegazione di commercianti e cittadini incontrerà l’amministrazione comunale per presentare le proprie istanze e chiedere un impegno concreto per il ripristino della sicurezza in città. L’obiettivo è quello di sollecitare il Sindaco a farsi portavoce delle preoccupazioni della cittadinanza presso le autorità competenti e a promuovere azioni concrete per contrastare la criminalità. I partecipanti all’incontro hanno sottolineato l’importanza di evitare strumentalizzazioni politiche e di concentrarsi sulla ricerca di soluzioni concrete per il bene della comunità.